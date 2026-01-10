基俊介（IMP.）＆佐々木美玲＆落合モトキトリプル主演！『ぴーすおぶせーふ』ドラマ放送＆舞台上演が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務める『ぴーすおぶせーふ』のドラマおよび舞台の展開が決定した。ドラマは3月10日より日本テレビ系で放送開始。舞台は6月に東京と大阪で上演される。

コロナ禍で上演されたにもかかわらず“17公演即完売”を記録し、立ち見券も全日完売。千秋楽には当日立ち見券を求め100名以上が並び、高い支持を集めたドラマ＆舞台連動企画『ぴーすおぶけーき』。そのキャストとスタッフ陣が再集結し、“ドラマ＆舞台”連動企画の完全新作ストーリーの制作が決定した。

シリーズ第2弾となる本作では、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”たちが、思いも寄らない事件に巻き込まれながらも、3人の会話劇で笑いを届ける。

■トリプル主演に基俊介、佐々木美玲、落合モトキが続投

意見を変えちゃう事なかれ主義・黒島くん（黒島結人）役は、IMP.のメンバーとして活動しながら、舞台・映画と俳優としても活躍の幅を広げる基俊介。

前作『ぴーすおぶけーき』（2022年ドラマ／2023年舞台）では独特の佇まいとテンポの良い掛け合いで演じた。2025年7月公開の映画『愛されなくても別に』では堀口順平役を務め話題に。

本作では、“究極の事なかれ主義者”・黒島くんを人間味豊かに演じる。職業は公務員。有給休暇中に訪れた国会議事堂で事件に巻き込まれる。争いが苦手な「事なかれ主義」で、負の感情が苦手なため、トラブルを回避しようとイエスマンになりがちな性格。

面倒くさがり事なかれ主義・灰原さん（灰原恵）役を演じるのは、俳優としてドラマ、情報番組など多方面で活躍の場を広げる佐々木美玲。

前作『ぴーすおぶけーき』では、確かな演技力とアドリブなど自然体の掛け合いで観客を魅了。1月10日スタートの日本テレビ系ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』では主人公の同期・高木莉奈役として出演することも決定している。

本作では、“面倒だから責任ある立場を避けたい”事なかれ主義者・灰原さんを、佐々木らしい柔らかさとコミカルさを交えて愛らしく演じる。

灰原さんは、弁当屋「グレイフード」の店員。「めんどくさい」ことを極端に嫌い、責任ある立場を避けてきた事なかれ主義者。「灰原的には…」が口癖で、周りがついつい納得しちゃうことをさらっと言ってしまう性格だ。

臆病な事なかれ主義・白間宮くん（白間宮和也）役は、落合モトキが演じる。

子役時代から数多くの映画・ドラマに出演し、幅広い役柄を自在に操る落合。前作『ぴーすおぶけーき』では、飄々とした存在感で3人の自然体な空気感を作り上げた。

本作では臆病なため“挑戦を避け続ける”事なかれ主義者・白間宮くんを、独特のリアリティとユーモアで深みのあるキャラクターとして描き出す。

職業は主夫。「現状キープ」を好み、挑戦を避け続け、「脱・事なかれ」に及び腰な性格だ。

■今度の舞台は国会の備品室

物語は、謎の組織「カイザー軍団」が国会を占拠し、日本は大混乱に陥るところから始まる。逃げ惑う人々のなか、ひっそりと備品室に身を潜めて難を逃れたのが、黒島くん、灰原さん、白間宮くんの3人。立場も性格も違う赤の他人。しかし彼らにはたったひとつ、共通点があった。“徹底的な事なかれ主義”であること。

挑戦が嫌い。論争が嫌い。責任を負うのはもっと嫌い。「今日も何ごともなく終わってほしい」そんな願いで生きてきた3人。

だがその3人が、思いもよらず国会占拠事件の核心に近づいてしまい、“ちょっとだけ”事件解決へと足を踏み出すことになる。逃げたいのに巻き込まれる。関わりたくないのに真相に触れてしまう。

そんな“3人の珍騒動”を全力で楽しく笑って観られるドラマとなっている。初回放送は、3月10日25時9分からオンエア。放送後はTVer／Huluでも配信される。

■番組情報

日本テレビ『ぴーすおぶせーふ』

3月10日スタート

毎週火曜 24:59～ ※初回は25:09～

※関東ローカルにて放送

※放送終了後Hulu／TVerで見逃し配信

出演：基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキ 他

脚本：宮本武史

音楽：牧戸太郎

監督：保母海里風 船谷純矢

企画・プロデュース：横山祐子

プロデューサー：梅澤宏和 柳内久仁子 木口洋介

制作：植野浩之 島田総一郎 永井英樹

制作協力：unicos

製作著作：日本テレビ 日テレ アックスオン

■舞台情報

舞台『ぴーすおぶせーふ』

公演日時：2026年6月某日

公演場所：東京、大阪

※公演に関する詳細情報は、続報をお待ちください

出演：基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキ 他

脚本：宮本武史

