1月１０日放送の満天☆青空レストランにて、

山東菜を使った「ブイヤベース鍋」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★ ブイヤベース鍋（１鍋７人分）

山東菜 １０００ｇ

有頭海老 ７尾

真ダラ ７切れ

イカ ２００ｇ

あさり（砂抜きしておく） １００ｇ

ムール貝（酒蒸し済） ７個

玉ネギ ５０ｇ

にんじん ２５ｇ

セロリ ５ｇ

にんにく １片

白ワイン １００ｃｃ

カットトマト缶 １缶（４００ｇ）

水 ６００ｃｃ

サフラン ０.４ｇ

ピュアオリーブオイル ３０ｇ

塩 少々

こしょう 少々

1,山東菜の茎はそぎ切り、葉はざく切りにする

2,玉ネギ、にんじん、セロリ、にんにくはそれぞれみじん切りにする

3,海老は竹串などを使って背ワタを取り、胴の殻をむく。真ダラは骨がないか確認する。イカは大きめに切る

4,鍋にオリーブオイルとにんにくを入れて弱火にかけ、炒める

5,にんにくがきつね色になったら玉ネギ、にんじん、セロリの順で中火で炒める

6,野菜がしんなりとしたら白ワインを加え、弱火で炒める

7,カットトマトと水を加え中火で煮立たせ、サフランを加える。塩、こしょうで味を調え、弱火で１０分煮込んでスープの完成

8,別の鍋に山東菜、魚介類をきれいに並べ、７のスープを加てフタをし、火にかける

9,沸騰したらアクをすくい、魚介に火が通ったら完成