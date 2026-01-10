【青空レストラン】『山東菜のブイヤベース鍋』の作り方
1月１０日放送の満天☆青空レストランにて、
山東菜を使った「ブイヤベース鍋」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★ ブイヤベース鍋（１鍋７人分）
山東菜 １０００ｇ
有頭海老 ７尾
真ダラ ７切れ
イカ ２００ｇ
あさり（砂抜きしておく） １００ｇ
ムール貝（酒蒸し済） ７個
玉ネギ ５０ｇ
にんじん ２５ｇ
セロリ ５ｇ
にんにく １片
白ワイン １００ｃｃ
カットトマト缶 １缶（４００ｇ）
水 ６００ｃｃ
サフラン ０.４ｇ
ピュアオリーブオイル ３０ｇ
塩 少々
こしょう 少々
1,山東菜の茎はそぎ切り、葉はざく切りにする
2,玉ネギ、にんじん、セロリ、にんにくはそれぞれみじん切りにする
3,海老は竹串などを使って背ワタを取り、胴の殻をむく。真ダラは骨がないか確認する。イカは大きめに切る
4,鍋にオリーブオイルとにんにくを入れて弱火にかけ、炒める
5,にんにくがきつね色になったら玉ネギ、にんじん、セロリの順で中火で炒める
6,野菜がしんなりとしたら白ワインを加え、弱火で炒める
7,カットトマトと水を加え中火で煮立たせ、サフランを加える。塩、こしょうで味を調え、弱火で１０分煮込んでスープの完成
8,別の鍋に山東菜、魚介類をきれいに並べ、７のスープを加てフタをし、火にかける
9,沸騰したらアクをすくい、魚介に火が通ったら完成