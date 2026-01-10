プロ野球・オリックスの宮城大弥投手が10日、自身のSNSを更新。結婚を発表しました。

宮城投手は自身のインスタグラムに、オリックスのユニホームを着用したデザインのシーサーの置物の写真や、イラストなど4枚の写真を掲載。新年の挨拶とともに「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は沖縄県出身の一般女性です。これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と言葉を寄せました。

宮城投手は2019年ドラフト1位で興南高からオリックスに入団。ルーキーイヤーから1軍デビューを果たすと、翌年には23試合の先発登板で13勝4敗、防御率2.51とし新人王を獲得しました。その後もエース左腕として先発ローテーションの一角を担い、躍動。2025年シーズンからは、ドジャース・山本由伸投手から引き継いだ背番号18を着用しています。うれしい報告とともに、今後のさらなる活躍にも期待がかかります。