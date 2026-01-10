「ぇ！」「怖〜っ」元宝塚トップスター紫吹淳の近影にファン衝撃「土に埋まっても綺麗ってどういう事」
元宝塚歌劇団月組トップスターの紫吹淳（57）が10日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の一枚にファンからは驚きのコメントが寄せられた。
【写真】「ぇ！」「怖〜っ」ファン衝撃の近影を投稿した元宝塚トップスター紫吹淳
6日放送のABCテレビ『相席食堂』に出演した紫吹だったが、番組内で“埋め師”の異名をとる番組の名物ディレクターにより、千葉県富里市にある馬場に埋まるという衝撃の展開に。MCの千鳥からは「これはアカンて！」「誰でもじゃないねん！」とディレクターを“説教”していた。
放送後に更新されたインスタグラムで紫吹は「『相席食堂』こんな感じに埋まってました〜笑」とつづり、土から首だけが出た写真をアップ。「今年は午年ですので何事もうまく行くでしょう精神で…皆様 頑張りましょう」とコメントした。
この投稿に「元タカラジェンヌに何してくれてんねん..」「もう…こういうネタをサラッと普通にこなすあたりがスゴイ」「うわーびっくり仰天」「ぇ！」「怖〜っ笑」といった驚きの声や「美しい人は生首でも美しいのですね」「土に埋まっても綺麗ってどういう事」などのコメントが寄せられた。
なお、番組はTVerで見逃し配信中。14日0時23分終了予定。
