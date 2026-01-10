IMP.の基俊介（29）、元日向坂46で女優の佐々木美玲（26）、俳優の落合モトキ（35）が3月10日開始の日本テレビドラマ「ぴーすおぶせーふ」（火曜深夜0・59）にトリプル主演する。3人が主演し、2022年の10〜12月に同局で放送されたドラマ「ぴーすおぶけーき」の完全新作となるシリーズ第2弾だ。

謎の組織「カイザー軍団」が国会を占拠し、日本が大混乱に陥るところから物語は始まる。タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”たちが、占拠事件に巻き込まれながらも、会話劇で笑いを届けていく。基は争いが苦手な事なかれ主義者、佐々木は面倒くさがりで責任ある立場を避けてきた事なかれ主義者、落合は現状キープを好んで挑戦を避け続ける事なかれ主義者をそれぞれ演じる。

前作のスタッフも再集結することに、基は「率直にまた同じチームでお芝居ができることがとてもうれしかったです」と喜びのコメント。佐々木は「深夜にこのドラマを見ながら、誰かの悩みのヒントにもなるようなセリフがたくさん散らばっているので、一人でも多くの方にそれが届いたらうれしいです！」と意気込み、落合は「前作に続き3人しゃべり倒してます。なんなら前作よりもしゃべり倒してます」と宣言した。

前作の「ぴーすおぶけーき」ではドラマと連動して上演された舞台も大反響だった。今回の「ぴーすおぶせーふ」も、6月に東京と大阪で舞台が上演予定。基は「ドラマと舞台が連動しているというのも魅力の一つで、ドラマを見終わった後に、舞台でさらに世界観に浸ってもらっていただきたいです」と呼びかけた。