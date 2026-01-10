¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âë¥É¥é£±¤ÎºÊ ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÏNG¡¢Æù²°¤ÏOK¡Ö¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤âº£¤ÎÊý¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡×°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡¹¾ÀîÃÒ¹¸¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï2004Ç¯¤ËÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤â2019Ç¯¤Ë°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÀºÆùÈÎÇäÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¸å¤Ë·ëº§¤·¤¿¹¾Àî¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØABEMA ¥¨¥ó¥¿¥á¡Ù¤ÎÌ©Ãå´ë²è¡ÖNO MAKE¡×¤¬Ç÷¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½ºß¤Î¹¾ÀîÃÒ¹¸¤ÈÈþ¿ÍºÊ¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¹¾Àî¤µ¤ó¤Ï¾Íè¤Î4ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â15Ç¯´Ö¤Î¸½Ìò¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÎÝÂÇ26ËÜ¤Ç°úÂà¡£4Ç¯Á°¤«¤éÆÚÆù¤ÎÀºÆùÈÎÇäÅ¹¡Ö¤Þ¤ë¤È¤â¹ÓÌÚÅÄ¾¦Å¹¡×¤ÇÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¹¾Àî¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÊóÆ»¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿5ºÐÇ¯²¼¤Î¿¿Í³»Ò¤µ¤ó¤È·ëº§¡£¹¾Àî¤µ¤ó¤¬¸½Ìò¤À¤Ã¤¿º¢¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¥Õ¥é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¹¾Àî¤µ¤ó¡ÖºÊ¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÂº·É¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊºÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤¤Î¤ËËÍ¤Ï²È¤Ç¥À¥é¥À¥é¡£Åö»þ¤ÎºÊ¤Ï¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤Ï»î¹ç¡¦Îý½¬¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð²È¤ÇµÙÂ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ê¤ê¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥à¥·¥ã¥é¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëºÊ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø²¿¤³¤ÎÂÕ¤±¼Ô¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÌ¤ì¤Æ£·Ç¯¸å¡¢¹¾Àî¤µ¤ó¤¬ÀºÆùÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËºÆ¤Ó£²¿Í¤Ï²ñ¤Ã¤¿¡£
¹¾Àî¤µ¤ó¡Ö¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢ËÍ¤Ï¡ÊºÊ¤Ï¡Ë¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤Þ¤À¤À¤è¡£¿Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤âºÊ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤âº£¤ÎËÍ¤ÎÊý¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÅÙ¡¢ËÍ¤Îº£¤Î»Å»ö¾ì¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤è¡£¥À¥á¤Ê¤éÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤«¤é¡Ù¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¹ÔÆ°¤¬Áá¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ØÁ´Á³ÎÉ¤¤¡Ù¤È¡£¤½¤³¤«¤é¤¹¤°¤Ë·ëº§¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ìîµå¤ÏÄü¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ¤Ï¼º¤Ã¤¿°¦¤¹¤ë¿Í¤ÈºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤¿¹¾Àî¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏÄ¹ÃË¤È¼¡ÃË¤Î4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾Àî¤µ¤ó¡Ö²ÈÂ²¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ¬¤«ÂÎ¤ò»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÏÂÎ¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë