お正月の風物詩と言えば初詣です。7つの神社を掛け持つ宮司さんや、チームワークで大忙しの現場を乗り越える巫女さんたち、物価高の波が押し寄せる福餅や甘酒を仕込む人たち…。神社側の視点から初詣に密着すると、知られざる舞台ウラが見えてきました。

■初詣に1万人…源義経公をまつる神社

神奈川・藤沢市にある「白旗神社」。源義経公らをまつり、鎌倉時代以前からあったと言い伝えられています。初詣には地元の人を中心に、毎年約1万人が訪れるといいます。

神社の宮司は鈴木大次（ひろつぐ）さん。「気軽にみんなが集えるところ。神様好きと思える場所にしたい」と言います。

■氏子たちが1年に1度のしめ縄交換

1年で最も忙しい初詣の準備は、年越し11日前から始まりました。手伝いのため集まってきたのは氏子さんたち。

まずは、しめ縄の交換。1年に1度、毎年新しい縄に替えるといいます。「真ん中にいくと、もうちょいこっち。もうちょい。そのくらい」と位置を調整していました。

白旗神社の牧野裕希さんは「神聖な場所と外を区切るような意味合いで、入り口のところに縄を張っています」と教えてくれました。私たちのいる世界と神様のいる場所を分ける、目印のような役割を果たしているそうです。

■お正月用の特別な賽銭箱も完成

続いて登場したのは木製の大きな賽銭（さいせん）箱。従来の賽銭箱の上に設置して、お正月用の特別な賽銭箱が完成しました。

地域の人たちに支えられながら、初詣の準備が進んでいきます。

■大学生17人が巫女に…最初の関門

新年まであと4日となった12月28日。行われていたのは巫女さんの研修です。今回が初参加という3人が教わっていました。最初の関門は、「緋袴（ひばかま）」と呼ばれる袴を着けること。「思ったより動きやすくて着心地もいいです」という声が聞かれました。

巫女さんは、どういう人がやっているのでしょうか？

「知り合いがやっていて、私もやりたくて応募しました」「宮司さんとか人柄がよくて今年もやりたいなと思って」「巫女の姿がかわいいなと。人生経験としてうれしいです」

今回集まったのは、大学生の17人。友人やきょうだいの紹介がきっかけで参加する人が多いといいます。

新人の3人は、さっそく神主の本山華子さんから指導を受けます。「お守りなども販売するんじゃないんですよね。神様の御霊（みたま）の一部とかを、みなさまにお分かちするという考え方」と本山さんは教えます。

神様に仕え、神様の分身を授けるというのが、神社における考え方。巫女さんたちは「助勤者」と呼ばれています。

■20種類超のお守り 新人同士で確認

熱心に耳を傾けるのは、大学生の武田美琴さん（19）。「友達のお兄ちゃんがやっていて、紹介で応募させていただきました」。大学の専攻は歴史学。神社にも興味があり、巫女さんをやってみようと挑戦を決めたそうです。

新人巫女さんたちが向かったのは、お守りやお札などが保管された場所です。ここが初詣の主戦場となります。

ちょっと不安そうな武田さん。どうしたのでしょうか？ 「場所はちょっと…。苦手なんですよ、場所覚えるのが」。お守りは20種類以上で、交通安全のお守りだけでも4種類あります。全部覚えるのは大変です。間違えないよう新人同士で確認しました。

「あれが三体セットで…白旗で。これが…あれだよね？」「伊勢神宮のお札」「そうそう」

「覚えられそう？」と尋ねると、武田さんは「がんばります。厳しい〜」と苦笑いを浮かべました。

■合図は太鼓の音…初詣がスタート

新年まで残り1時間となった大みそか。早くも参拝客がやってきました。武田さんたちもスタンバイします。

年越しを前に、参拝客がどんどん増えていきます。

年越し15分前。宮司の鈴木さんが本殿へ向かい、新年の瞬間を静かに待ちます。

太鼓の音が新年の合図です。そして、初詣が始まりました。巫女さんたちが集まる社務所では、「3、2、1。ハッピーニューイヤー」「あけましておめでとうございます」とカウントダウンで新年を祝福しました。

■神社で振る舞われる福餅と甘酒

新年を迎え、にぎわう神社。「よいお年をお迎えください」「ありがとうございます」。参拝が終わると福餅が配られ、おなじみの甘酒も振る舞われました。

福餅や甘酒はどこで作っているのでしょうか？ その答えは年越しの前、神社から道路を挟んで反対側の通りに店を構える和菓子店「古美根菓子舗」にありました。

■もち米が高騰し、伝統の福餅に変化

「今年最後の福餅、みなさんがんばりましょう！」。初詣で配る福餅作りが始まりました。その数、全部で1000個。古美根菓子舗3代目の小峰卓さん（69）は「（福餅作りは）もう50年くらいになりますかね。みなさんに福をお分けするように」と言います。

もち米を蒸すと、すぐに餅つき機へ。体の衰えもあり今では機械に頼りますが、かつては全て手でついていたそう。今回、伝統の福餅に変化がありました。

4代目の本間健基さん（40）

「毎年紅白のセットで福餅を出させていただいていたんですけど、もち米も米と同様に値上がりすごくしていて」

もち米の高騰を受け、神社とも相談した上で今年は福餅を1つにすることに。それでも地元のみなさんをがっかりさせたくないと、4代目は「干支（えと）の焼き印をちょっと押してみよう」と考えました。馬の焼き印を入れた、新たな福餅の誕生です。

甘酒にも隠し味がありました。用意していたのはショウガ。20個ほどのショウガをすりおろしていきます。「スパイスを利かせてあげると飲みやすくなりますね」。ショウガのしぼり汁を足すことで、甘さだけでなく味に奥深さが出るとのこと。伝統の隠し味です。

■午前中に7か所を回るスケジュール

午前3時ごろになると、宮司たちはつかの間の仮眠の時間です。3時間後の午前6時すぎ。初日の出を前に、急ぎながら社務所を出る鈴木宮司の姿がありました。向かう先を訪ねると、「これから（藤沢市）高倉。市内7か所」と言います。

白旗神社のほかにも、藤沢市内の7つの神社を兼務しているそうです。元日の午前中いっぱいで7か所を回るスケジュール。それぞれで、地域の繁栄を願う「元旦祭」を行います。

■1人で複数の神社を掛け持ちする現状

文化庁の宗教統計調査（令和6年度）や神社本庁の統計によると、神社は全国で約8万社ある一方で、宮司は1万人ほどしかいません。後継者不足で、鈴木宮司のように1人で複数の神社を掛け持ちしているのが現状です。

1つの神社の滞在時間は平均で約20分。移動も含めると余裕はありません。「（元旦祭）10分前」と鈴木宮司。神社に到着するたびに、お祈りするための正装である狩衣（かりぎぬ）に着替えます。

鈴木宮司

「箱根駅伝と一緒で、1分1秒絞り出さないと」

7か所を回るのは、経験ある宮司さんでも大変だといいます。

■カギはスピードとチームワーク

白旗神社では午前8時半をすぎると、再び参拝客が集まり始めました。新年はお守りなどの申し込みが多いため、通常の「授与所」ではなく、臨時の「お渡し所」を設置します。

そのウラでは「開運干支絵馬が1体…」と、読み上げ係が注文を伝え、別の2人がケースに入れていきます。それを廊下の巫女さんに渡すと、社務所の外へ。注文した参拝客を番号で呼びます。スピードとチームワークがカギを握ります。

新人の武田さん、まずは読み上げ係を担当しました。「金運のお守り1体と、うまくいくお守りの袋型…」「厄除の鈴の桃が1体と、八方除けのお守り2体、合計11体」。ひっきりなしに注文が入ります。

すると、「カゴがそろそろ足りない」「カゴが少ない」と声が上がりました。お守りなどを入れるケースが足りなくなり、急きょ別で使っていたケースで対応します。

■「すごく貴重な経験に感謝」

徐々に慣れてきた武田さん。今度は、お守りなどを集める役割に転じました。「交通安全白1体、青1体」という読み上げ係の声に従い、場所を覚えるのを不安がっていた武田さんは手際よく集めていきます。

休憩は挟んだものの、昨夜からの長丁場に疲れが見えてくる巫女さんも。それでもみなさん、最後まで笑顔を見せながら参拝客に対応。トラブルもありませんでした。

武田さん

「あまりない経験なので。すごく貴重な経験をさせてもらって感謝しています」

──神聖な気持ちになりましたか？

「はい。神様が見ているので、悪いことはできないので」

神社のウラ側に密着してみたら、地域の人や巫女さんたちの「いい年になってほしい」という思いがあふれていました。

（1月7日『news every.』より）