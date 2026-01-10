ACIDMAN、2026年3月11日に15度目の＜LIVE in FUKUSHIMA＞開催
ACIDMANが、2026年3月11日(水)に15度目となる＜LIVE in FUKUSHIMA＞を開催する。
＜LIVE in FUKUSHIMA＞は、ACIDMANが東日本大震災の翌年の2012年より毎年3月11日に福島県で行なっているライブ。収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付される。
チケットのオフィシャルファンクラブサイト「ACIDMAN MOBILE」先行およびオフィシャル先行受付は本日よりスタート。また、4月から全国11公演を廻る全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞のチケット一般発売も本日より発売スタートしている。
■＜ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2026＞
3月11日(水) 福島・いわき市文化センター大ホール
チケット：8,800円／税込
※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料となります。
※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付されます。
■全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞
4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama
4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE
4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA
5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS
5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール
5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール
5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS
5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa
6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM
6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル
6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10
詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/
