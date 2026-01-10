ACIDMANが、2026年3月11日(水)に15度目となる＜LIVE in FUKUSHIMA＞を開催する。

＜LIVE in FUKUSHIMA＞は、ACIDMANが東日本大震災の翌年の2012年より毎年3月11日に福島県で行なっているライブ。収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付される。

チケットのオフィシャルファンクラブサイト「ACIDMAN MOBILE」先行およびオフィシャル先行受付は本日よりスタート。また、4月から全国11公演を廻る全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞のチケット一般発売も本日より発売スタートしている。

■＜ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2026＞

3月11日(水) 福島・いわき市文化センター大ホール

チケット：8,800円／税込

※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料となります。

※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付されます。

■全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞

4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama

4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS

5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール

5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS

5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa

6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル

6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10

詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/

