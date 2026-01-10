Hi-STANDARDがミニアルバム『Screaming Newborn Baby』収録曲より「A Ha Ha」のミュージックビデオを公開した。

「A Ha Ha」は、Hi-STANDARDらしいユーモアがふんだんに盛り込まれた楽曲だ。これまでも「FIGHTING FISTS, ANGRY SOUL」、「TEENAGERS ARE ALL ASSHOLES」、「You Can’t Hurry Love」でユーモラスなミュージックビデオを公開してきたが、今回もハイスタならではの遊び心が炸裂した作品に仕上がった。

楽曲「A Ha Ha」は、肩の力を抜いて人生を肯定するメッセージと、思わず笑ってしまうユーモアが同居した“今のHi-STANDARD”を象徴する一曲だ。怒りや嫉妬、正義感といった感情を抱えたまま、“それでも楽しもうぜ”と軽やかに突き抜けていく言葉は、長い活動を経た彼らだからこそ放てるリアルな温度を持つ。

「ドリフターズのような、綿密に作り込まれたユーモア」に強く影響を受けているとは、同曲について難波章浩が語った言葉だ。笑いで空気を変え、観る者を前向きにさせる力──その感覚は、Hi-STANDARDが一貫して大切にしてきた精神と重なる。

レコーディングで強烈に刻まれたのは、新たなドラマーZAXの存在感だ。イントロの“1,2,3 A Ha Ha”という叫びは、レコーディング終盤に偶然生まれた一発録りのもの。メンバーからは「儀式のようだった」と語られるほど象徴的な瞬間だったという。テンポチェンジを含む複雑な展開も、言葉を交わすことなく自然に噛み合ったことで、横山健は「今後のHi-STANDARDのポテンシャルを感じた」と振り返っている。

ミュージックビデオの監督を務めたのは藤井亮だ。打ち合わせの段階で共有された“初期衝動” “昭和感” “ドリフ感”というキーワードを軸に、’70〜’80年代の空気感を大胆に取り入れた映像世界を構築。あえて“本当に大丈夫なのか？”と思わせる衣装や演出にも、メンバーは終始前向きに取り組み、現場は終始和やかな雰囲気で行われたという。

笑うこと、力を抜くこと、今を生きること──「A Ha Ha」は、Hi-STANDARDがこれまで積み重ねてきた時間と、これから先も変わらず鳴らし続ける初期衝動が、自然体で結晶化したユーモア溢れる楽曲として届けられる。

以下に、藤井亮MV監督のコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「ハイスタのみなさんとのMV打ち合わせの中で出てきた言葉──“初期衝動” “昭和感” “ドリフ感”。そのキーワードをそのままエンジンにして、’70〜’80年代の世界観で一気に駆け抜ける映像ができました。

“本当にこんな格好させて大丈夫だろうか”という衣装ばかりを用意して臨んだ撮影でしたが、みなさん前向きに楽しんでくれて、長時間の現場も終始最高の空気でした。

憧れていた“やんちゃでカッコいいお兄さんたち”は、歳を重ねても、やっぱり“やんちゃでカッコいいおじさんたち”で、僕もあらためて、初期衝動を忘れず、やんちゃなおじさんでいたいと強く思いました。

アハハと笑って、肩の力を抜いて、この曲を存分に楽しんでください」

──藤井亮 監督

◆ ◆ ◆

■＜Hi-STANDARD「Screaming Newborn Baby Tour」＞

1月12日(月/祝) 新潟・朱鷺メッセ

open18:00 / start19:00

（問）FOB新潟 025-229-5000

2月20日(金) 大阪・大阪城ホール

open18:00 / start19:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

3月03日(火) 福岡・DRUM LOGOS

open18:00 / start19:00

GUEST：ENTH

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

3月05日(木) 愛知・名古屋ダイアモンドホール

open18:00 / start19:00

GUEST：SHANK

（問）ジェイルハウス 052-936-6041

3月11日(水) 宮城・SENDAI GIGS

open18:00 / start19:00

GUEST：HONEST

（問）ノースロードミュージック仙台 022-256-1000

4月08日(水) 東京・Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

GUEST：KUZIRA

（問）H.I.P. 03-3475-9999

4月19日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

（問）H.I.P. 03-3475-9999

https://hi-standard.jp/snbtour/

