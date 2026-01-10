「すぐにヘアゴムなくす」人へ！【3COINS】デザインも可愛い♡「ヘアゴムセット」

忙しい朝の身支度で、ヘアゴムを探すこともしばしば……という人は、複数セットのヘアゴムがあると便利かも。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】の「ヘアゴムセット」をご紹介します。プチプライスなのにデザインは上品で大人も使いやすいから、ぜひチェックしてみて。

ベロア素材で上品さを演出できるヘアゴムセット

【3COINS】「ベロアアソートポニー3個セット」\330（税込）

ふんわりとした質感が魅力のベロア素材を使ったヘアゴムセット。ブラックとアイボリーの落ち着いた色の組み合わせで、大人コーデにも自然になじみそう。ブラックにはビジューが付いており、華やかな印象です。髪をまとめたときはもちろん、手首につけておいても上品見えするのがうれしいポイント。

まとめ買い派にうれしいMIXセット

【3COINS】「マルチMIXポニー5個セット」\330（税込）

「とにかく数がほしい」「バッグやポーチに常備したい」という人にはこちらがおすすめです。くすみ系カラーの、細め・太め・結びデザインなどが組み合わさった5個セットで、気分やコーデに合わせて選べるのも楽しい。派手すぎず地味すぎないデザインなので、オフィスにも休日にも活躍しそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M