MHRJ（読み：マハラージャン）が、5ヶ月連続リリース企画の最終第5弾となる新曲「全裸」を、2026年1月11日（日）に各種音楽配信サービスにてリリースする。

本作はキャッチーなパンチラインが次々と飛び出すポップでエネルギッシュな楽曲であり、5ヶ月にわたって展開されてきた連続リリース企画のラストを象徴的に飾る1曲。2026年のテーマとして“全裸で世界平和を祈願する”を掲げ、「余計なものを脱ぎ捨てた時、人は初めて対等になれる」という、ユーモアと哲学を内包したメッセージを核心に制作された。

▲「全裸」ジャケット

タイトルのインパクトとは裏腹に、本作で描かれる「全裸」とは、肉体的な意味にとどまらない。肩書き、立場、常識、見栄--知らず知らずのうちに身にまとってきた“鎧”を脱ぎ捨て、ありのままの自分で世界と向き合うこと。その行為そのものが、現代社会へのささやかな抵抗であり、祈りでもある。

配信日は、2026年1月11日（日）昭和女子大学・人見記念講堂で開催されるワンマンライブ当日。5ヶ月連続リリース企画の締めくくりを、ライブ当日という特別なタイミングで迎えることとなる。さらに同日正午には「全裸」のミュージックビデオも公開予定だ。

また、5曲すべてを収録した会場限定CD『マハのニキ』は、ワンマンライブ当日に直筆サイン入りの特別仕様として販売される。

■MHRJコメント

5ヶ月連続リリースして、大変だったけどめちゃくちゃ自分が成長しました。今は曲作るのがかなり早いです。

まず１曲目に「栞」という曲が最初にできた時、自分でもびっくりするくらい優しくて良い曲ができたと思いました。

これで人生変わるかもと本気で思いました。変わりませんでした。変われよ！笑

それはそうと、栞については自分にしては優しすぎるなとも思っていて、5曲通していろんなバランスの曲たちにしたいなと思いながら作業してました。

「無敵すぎてZERO」は結構クールめなダンスチューンでありつつ、ミュージシャンのフィジカルの良さが存分に出た曲に仕上がっていて、

楽器が上手い＆個性が見える部分を大事にしてきた自分らしい仕上がりで大満足。

３曲目の「球根」、これも自分の中にある「これがやりたかった」という音楽遍歴を詰め込みまくった曲にできたし、「勝手に決めんなよ」は、

勝手に決まりすぎるこの世に対して少しでもそれに抗いたい気持ちを放つことができて、5曲の中だと激辛ですが、それはそれでめちゃくちゃ良いと思ってます。

そして最後は「全裸」。もう、これは間違いなく自分の曲だと思えるとてつもない大きな一曲ができて、最高の着地ができたと思います。

次の日はライブですが、この1年かけて大成長した自分と、それを支えてくれてきたバンドのメンバーのみんな、

そしてお客さんと、今できる限りの集大成を思う存分ぶつけたいと思います。

■EP『マハのニキ』（会場限定CD）

2026.1.11 Release

M1. 栞

M2. 無敵すぎてZERO

M3. 球根

M4. 勝手に決めんなよ

M5. 全裸 ■Digital Single「全裸」

2026.01.11 配信

https://MHRJ.lnk.to/zenra ■Digital Single「勝手に決めんなよ」

2025.12.24 配信

https://MHRJ.lnk.to/KatteniKimennayo ■Digital Single「球根」

2025.11.26 配信

https://MHRJ.lnk.to/Kyuukon ■Digital Single「無敵すぎてZERO」

2025.10.22配信

https://MHRJ.lnk.to/MutekisugiteZero ■Digital Single「栞」

2025.9.24配信

https://mhrj.lnk.to/Shiori

■＜MHRJ ONEMAN LIVE「大新年会〜中〜」＞

2026年1月11日(日)昭和女子大学 人見記念講堂 (東京都)

開場16:00 / 開演17:00 【チケット情報】

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mhrj-t/

イープラス：https://eplus.jp/mhrj-t/

ローソンチケット：https://l-tike.com/mhrj-t/