四国地方は、1月11日から12日にかけて強い寒気が流れ込み高知県内は 山間部を中心に平野部でも大雪となる見込みで交通障害などに注意が必要です。

1月10日の高知県内は放射冷却の影響で冷え込み、最低気温は本山町で氷点下4.7度、いの町本川で氷点下4.6度、梼原で氷点下4.3度、など4つの観測地点で今季一番の寒さとなったものの、日中の最高気温は15の観測地点で今年最高まで上がりました。

しかし気象台によりますと四国地方には11日から12日にかけて上空約1500メートルにマイナス9度以下の強い寒気が流れ込み冬型の気圧配置が強まる見込みで、高知県内の山間部を中心に平野部でも大雪となるおそれがあります。

予想される雪の量は、多い所で11日午後6時までの24時間に平野部で5センチ、山間部で20センチ。

12日午後6時までの24時間では平野部で1センチ、山間部で5センチの予想です。

また、JR土讃線は強風が予想されるため高知発岡山行き特急南風の1月10日午後3時13分以降の便で多度津‐岡山間の計画運休を決めています。

3連休初日の10日、旅行などで駅を利用する人は─。

■利用者 「特急で本州の方に向かおうと思っているが運休の予定が発表されているので（帰りが）心配です」「松山の方に行きます。（Q:夕方くらいから運休になるというのは知っていた？）全く知らなくてちょっと焦りますね。足止めをくらうと大学生なので学校に行けなくなると怖い」

また四国内の高速道路など幹線道路でも1月11日は積雪による通行止めが予測されていて交通障害に注意が必要です。

