河西智美「ラヴ上等って感じの写真じゃない？」、ヒョウ柄水着でポーズ
元AKB48でタレントの河西智美（34）が10日、自身のインスタグラムを更新。「ラブ上等って感じの写真じゃない？笑」とした水着ショットを公開した。
【写真】「ラヴ上等！」ヒョウ柄を着こなす河西智美
投稿で、「ラブ上等って感じの写真じゃない？笑」と、Netflixで配信中の『ラヴ上等』をからめてコメント。「恋リア大好き勢なので例に漏れずどハマり」「みんな個性豊かで可愛くて、、私は、つーちゃんと綺麗ちゃん推し」「いやでもAKさんかっこよすぎじゃないか？みんなは誰推し？」と呼びかけた。
また公開した写真について「ハワイの時の」と説明。「久しぶりのハワイにテンション上がって豹柄の水着とか買ったけど(謎の帽子もw)恥ずかしすぎてホテルのプールで写真だけ撮って秒で着替えに戻りました」と振り返り。「お蔵入りしようと思ってたけど#ラブ上等 にハマったから出しちゃう」と、公開したいきさつも添えた。
