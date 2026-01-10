気象台は、午後7時24分に、暴風警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。また波浪警報を秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市、三種町、八峰町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、潟上市、にかほ市などに発表 10日19:24時点

沿岸では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■秋田市

□暴風警報【発表】

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日朝

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s





