¡¡GÂçºå¤Ë1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿MFÃæÂ¼¿ÎÏº¡Ê22¡Ë¤¬10Æü¡¢7Ç¯ÌÜ¤Î³ÐÀÃ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤Î·èÃÇÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¤â±¦MF¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±Â³¤±¤¿¡£
¡¡19Ç¯¤ËGÂçºåU¡½23¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢15ºÐ10¥«·î29Æü¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Íâ20Ç¯¤Ë¤ÏFW±§º´Èþµ®»Ë¡¢MFÆ²°ÂÎ§°ÊÍè¤Î¹â¹»À¸J1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢24Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¤ÏJ3¾¾ËÜ»³²í¡¢J3´ôÉì¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºòµ¨¤ÏJ3¥ê¡¼¥°22»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î1Ç¯È¾¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿´ü´Ö¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬À®Ä¹¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀï½Ñ¤äµ¬Î§¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡Ö¡ÈÃæÂ¼¿ÎÏº¡É¤Î¥×¥ì¡¼¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢11¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸Ä¤¬ËäË×¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´ôÉì¡¦ÀÐ´Ý´ÆÆÄ¤ÈÌÌÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°Íý¤Ç¤¡¢ÌÂ¤¤¤¬¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¤¤ÆÍÇËÎÏ¤È¹âÀºÅÙ¤Îº¸Â¤¬Éð´ï¤Ç¡¢24Ç¯²Æ¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥ÉÀï¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸¶ÀÐ¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ12Æü¤«¤é¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¡¢ÆÃÊÌÂç²ñ¡ØÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ç²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£