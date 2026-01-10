気象台は、午後7時21分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。

庄内では、暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鶴岡市

□暴風警報【発表】

11日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日未明

風向 西

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 20m/s



□波浪警報

10日夜遅くから11日夜のはじめ頃にかけて警戒

（以後も警戒必要）

ピーク時間 11日朝

予想最大波高 7m





