【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 10日19:21時点
気象台は、午後7時21分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。
庄内では、暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□暴風警報【発表】
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日未明
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
10日夜遅くから11日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m
■三川町
□暴風警報【発表】
11日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■庄内町
□暴風警報【発表】
11日昼前にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■遊佐町
□暴風警報【発表】
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日未明
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
10日夜遅くから11日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
ピーク時間 11日朝
予想最大波高 7m