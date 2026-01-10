大みそかの夜、ワンコの大好きなお坊さんがいるお寺に行って、一緒に年越ししたら…？ワンコの満足そうな姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万2000回再生を突破しています。

【動画：『推しのお坊さん』と半年ぶりに再会した犬→まさかの『一緒に年越し』することになり…】

ワンコが推しのお坊さんと年越し

TikTokアカウント「chocochan_0409」に投稿されたのは、ポメラニアンの「ちょっちゃん」の年越しの様子です。ちょっちゃんは夏にお坊さんと会った時に、すっかり懐いてファンになっていたそう。そこでご家族はお坊さんと一緒に年越しさせてあげようと思い、「除夜の鐘を鳴らしに行こう」とお寺に誘ってみることに。

ちょっちゃんはあまり乗り気でない様子だったのですが、「行かないと後悔するから！」と強制的に出発。そしてお寺に到着して推しのお坊さんと半年ぶりに再会すると、ちょっちゃんは一気にご機嫌に！大人しくお坊さんに抱っこされて、「帰りたくない」とばかりに甘えていたとか。

お経を聞いて大満足

ちょっちゃんが幸せな気持ちで新年を迎えた後は、お坊さんから「中で一緒にお経をあげましょう」と声をかけてもらったので、お言葉に甘えることに。ちょっちゃんはご家族のお膝にちょこんと座り、とても満足そうな様子でお経を聞いていたそう。可愛い姿に、思わず頬が緩みます。

お寺から帰る時にはお坊さんとの別れを惜しんで、「もう帰るの？」としょんぼりしていたというちょっちゃん。しかしお家に着く頃には寂しさよりも満足感が上回ったようで、すぐに爆睡していたとのこと。

元日から煩悩まみれ！？

そして元日の朝、ご家族がおせちを食べていると、ちょっちゃんが「僕にも寄こせ！」とやってきたそう。お寺に行ってお経まで聞いたのに心が浄化されることはなく、いつも通り煩悩まみれのちょっちゃんなのでした。

この投稿には「可愛い」「推しと年越せて良かったね！」「幸せだったね」「お経の時間おとなしくてエラい」「煩悩の塊…笑」といったコメントが寄せられています。

ちょっちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chocochan_0409」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chocochan_0409」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。