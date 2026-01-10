結婚式のリングドッグを任されたわんちゃんの1日に密着！朝から準備に勤しみ、いざ挙式で見せた可愛すぎる行動がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で238万回も再生され、「反則並の可愛さです」「可愛すぎてきゅんきゅん♡」「式場全体、微笑ましくなりますねー」といった声が寄せられました！

【動画：結婚式の『リングドッグ』を任された犬の1日に密着→挙式で見せた『尊い行動』】

朝からコツコツ準備を進めるムゥちゃん

Instagramアカウント「ムゥちゃん(@muuchan_0908)」さまでは、トイプードルの「ムゥ」ちゃんと飼い主さんの暮らしぶりが紹介されています。

実は飼い主さん、この度、結婚式を挙げることに！もちろん、そこにはムゥちゃんも参加するのですが、ムゥちゃんに与えられた役目はなんと、大役の『リングドッグ』！当日は朝早くから起きて、式場に向かったのだそうです。

前日にトリミングサロンに行ったムゥちゃんは、ビジュもバッチリ！ちょっぴりソワソワしていたそうですが、無事に結婚式場に到着し、ムゥちゃんも飼い主さんとお揃いのドレスに着替えることに。

最後に大切なリングを首からぶら下げて、準備万端です！空から舞い降りた天使のように可愛い～！

いざ挙式本番！

そして、とうとう挙式本番！式場の扉が開くと……

颯爽と式場に入場したムゥちゃん。そのまま猛ダッシュで飼い主さんの元へと駆け寄ります。しかし……

なんと、知っている人がいることに気づいてしまったムゥちゃん。来た道を引き返し、そのまま参列者の方々へご挨拶を始めたというのです！えらい！でも、飼い主さんが待ってるよ～！

ムゥちゃん、ご夫婦共にお幸せに♡

その後、なかなか挨拶が終わらないムゥちゃんの元に新郎さまがやってきて、抱っこで飼い主さんの元へ。とっても愛らしい姿で会場中を沸かせ、癒し、無事に（？）大切なリングを届ける任務も成功したムゥちゃんなのでした♡ご夫婦とムゥちゃん、共にお幸せに！

可愛すぎるリングドッグ・ムゥちゃんの1日に密着した投稿は、Instagramに公開されると瞬く間に大反響を呼び、記事執筆時点で238万再生を突破しています。

コメント欄は「反則並の可愛さです」「可愛すぎてきゅんきゅん♡」「ずっとしっぽ元気にフリフリしてて可愛い…」「式場全体、微笑ましくなりますねー」といった祝福の声で溢れかえりました！

