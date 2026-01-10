2026年1月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
小さな手抜きが大きなミスに。気を抜かず確実にこなして。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
内向的な1日。明るい色の洋服を着て心を引き立てよう。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
新しい計画を進めるのは待って。もう少し詰めてからにしよう。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
厄介な問題が起こりそう。自力での解決が無理なら諦めること。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
弱気になるとツキがダウン。苦手な人物にも向き合って。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
細かいところに神経を使うとクタクタに……。気楽にいこう。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
安泰な日。いつものことをいつも通りにすると心穏やかに。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
趣味の世界が充実しそう。仲間との交流もおすすめ。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
金運に不安あり。友人の誘いは丁重に断るのが正解かも。
3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
遊びのチャンスは逃さないで。楽しい時間が過ごせそう。
2位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ズバッと言いたい衝動が。今日なら周囲も大目に見てくれるはず。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
知人と意気投合して楽しい日に。思ったことは言葉にしてみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)