「美し過ぎる夫婦」WEST.藤井流星＆井桁弘恵、“新婚”ショット公開「結婚指輪…破壊力抜群」「美しくて最高」
ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の公式Instagramは1月8日に投稿を更新。WEST.の藤井流星さんとモデルで俳優の井桁弘恵さんの“新婚”ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】藤井流星＆井桁弘恵のツーショット
コメントでは「流星くんのタキシード姿、本当に格好良くて美しくて最高です……」「井桁ちゃんもお美しくて画面が眩しい……」「かっこいいかわいいお似合い」「流星くんの結婚指輪…破壊力抜群」「王子様すぎぃ」「美し過ぎる夫婦」「画面が華やか」「井桁さんかわぃぃ」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:鎌田 弘)
「画面が華やか」同アカウントは「新郎新婦のおふたりをパシャリ」とつづり、1枚の写真を載せています。タキシードを着こなした藤井さんと白いドレスを着用した井桁さんのツーショット姿です。2人とも結婚指輪をはめた左手の薬指を見せています。
オフショットは他にも同アカウントは他にもオフショットを公開。藤井さんをはじめとした、多くの出演者の姿を載せています。気になった人はチェックしてみてください。
