11日(日)は、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、北陸など日本海側の地域では警報級の大雪になるところがあるでしょう。

北陸には夜にかけて、発達した雪雲が流れ込みそうです。西日本から東日本の日本海側と北日本では、12日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。

11日午前9時の予想天気図です。北海道付近に発達した低気圧があり、オホーツク海へと進む見込みです。

11日は強い冬型の気圧配置になり、西日本や東日本の日本海側、北日本では雪が降り、ところによって警報級の大雪になるおそれがあります。

11日の雪・雨と風の予想ですが、午前中はJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）による発達した雪雲が東北の日本海側に流れ込んできそうです。

昼前あたりからJPCZが南下し北陸へと雪雲がかかりそうです。夜には北陸で雪の降り方が強まる見込みです。11日の夜は、北陸では上空の寒気がかなり強く大気の状態が非常に不安定になりそうです。雪のピークは11日の夜にかけてなりそうです。

12日には、北陸での大雪は若干落ち着きそうです。それでも、午前中は北陸や東北の日本海側などで雪が降り続く見込みです。

【11日午後6までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 20センチ

新潟県 山沿い 40センチ

富山県 平地 20センチ

富山県 山間部 40センチ

石川県 平地 20センチ

石川県 山地 50センチ

福井県 平地 10センチ

福井県 山地 40センチ

【12日午後6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 30センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 30センチ

富山県 山間部 50センチ

石川県 平地 20センチ

石川県 山地 40センチ

福井県 平地 15センチ

福井県 山地 50センチ

11日は、北陸など日本海側の地域では大雪になり、風がかなり強まるでしょう。

北陸は、雷をともない雪が激しく降る見込みです。11日昼過ぎから12日にかけて大雪による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。