タレントで歌手の円広志（72）が、10日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、デビュー前のバンドマン時代について語った。

78年に歌手デビュー。「とんでとんで…」の歌詞が印象的なデビュー曲「夢想花」が80万枚という空前の大ヒットを記録した。しかし、「デビュー前にハードロック、ロックバンドのボーカルをやっていた」という。コンテストで取るほどの腕前で、多くのミュージシャンとともに2万人の前でステージをやったこともあったという。

大物ミュージシャンとの因縁も明かした。「世良君はね…いや、“世良君”言うたらごめんね。“世良さん”やね、ごめん。“世良君”やったのかな、その当時は」。敬称の付け方を迷いながら、歌手・世良公則とのエピソードを話した。

「僕より2つ下だったので、（世良が）学生時代に、僕が結構有名だったから、うちのバンドが。俺のマイク立てとか、やってたことあるらしい」。さらに「俺また偉そうに、“全然できてへんやんけ”とか言うたことあるらしいわ」とも話すと、「ナインティナイン」岡村隆史は「感じ悪いわ〜」とツッコミを入れた。

そんな立場もその後、逆転したという。円は「それからしばらくしたら、（世良が）『あんたのバラード』でバーンと売れた。俺は相変わらずアマチュアバンドでやってるやん。向こうはプロになってる。『ツイスト』でうわーと人気出て」。さらに屈辱的な出来事も。ツイストが関西にお目見えした時だったという。「その時も凄い人気だった。それのガードマンのバイトしとって、俺。世良君が歌うやん？キャ〜！ってなるやん？それを“やめろー！”とやってるのが俺やねん」と笑わせていた。