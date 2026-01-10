横浜F・マリノスは新シーズンに向けて始動した10日、横浜市の日産グローバル本社で新体制発表会を行い、中山昭宏社長（58）と大島秀夫監督（54）が登壇した。

会場では約450人のファンとサポーターが見守り、中山社長が冒頭で「目標は29年クラブW杯出場」と宣言。さらに「横浜F・マリノスにはアタッキングフットボールという不変のフットボールフィロソフィーがあります」と語り、クラブのDNAである攻撃的サッカーを3つの項目で遂行していくと掲げた。

「1点目はDominate the Game。いかなる状況でも攻撃的姿勢を貫く。2点目はHard work，Team Work。仲間を信頼し、全力を出し尽くす。そして3点目はSportsmanship。公平公正に戦う。このフットボールフィロソフィーを継承して体現していきます。そしてその先へ、百年構想リーグでチャレンジしていきたいと思います。さらにその先にある29年のクラブW杯の出場を目指してやっていきたいと思います」

残留争いに巻き込まれた昨季は攻撃的サッカーが機能せず、ボール非保持の戦術に変更し、クラブ最大の武器を“封印”。大島監督は「絶対に残留しなければいけない状態でシンプルに戦い方を選んで、やることを統一して乗り切りました」と振り返った。

今季はクラブのDNAを再び取り戻す方針だ。「百年構想リーグはさらなるベースアップを目指してチャレンジしていかなければいけない半年間になります。より前を目指し、よりアグレッシブにゴールを目指し、全員でつながり合って、攻撃と守備でハードワークするような戦いが見せられるように一日一日、全員で頑張っていきます」と指揮官。チームはこの日、神奈川県横須賀市内のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で今年初練習で始動した。原点回帰で名門を復活させる。