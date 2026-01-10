木村文乃、2歳わが子の近影公開し反響「大きくなってるー」「熱下がってよかった」
俳優の木村文乃（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。わが子の近影を公開した。
【写真】「大きくなってるー」木村文乃が公開した2歳わが子の近影写る食卓ショット
インスタでは、手料理を並べた食卓ショットに献立を添えた投稿が恒例となっている木村。この日は「ぶたねぎ蕎麦」「シンプルだし巻きたまご」「小松菜の海苔しらす和え」「蓮根と白滝のピリ辛きんぴら」「もずく酢」と献立を紹介し、彩り豊かな手料理の数々を披露した。
食卓全体を上から見下ろすように撮影された1枚には、前のめりな姿勢で料理を見つめるわが子の姿がしっかりとらえられている。
木村は、体調を崩していたわが子の発熱がやっと落ち着いたことを明かし、「落ち着いて寝られたのが朝方になりみんなクタクタだったのでゆっくり準備して遅めのお昼ご飯スタート」「その頃にはケロッとしていてみんなで手を合わせていただきますが出来ました」と回復したわが子の様子を伝えた。
ファンからは「お子様大きくなってるー」「おぉ〜大きくなったね〜」「ちびうさちゃん熱下がってよかった〜」「豚ネギ蕎麦大盛りだね」など、さまざまな反響が寄せられている。
木村は、2023年3月に一般男性との結婚を発表。同年7月に第1子出産を報告した。
【写真】「大きくなってるー」木村文乃が公開した2歳わが子の近影写る食卓ショット
インスタでは、手料理を並べた食卓ショットに献立を添えた投稿が恒例となっている木村。この日は「ぶたねぎ蕎麦」「シンプルだし巻きたまご」「小松菜の海苔しらす和え」「蓮根と白滝のピリ辛きんぴら」「もずく酢」と献立を紹介し、彩り豊かな手料理の数々を披露した。
食卓全体を上から見下ろすように撮影された1枚には、前のめりな姿勢で料理を見つめるわが子の姿がしっかりとらえられている。
ファンからは「お子様大きくなってるー」「おぉ〜大きくなったね〜」「ちびうさちゃん熱下がってよかった〜」「豚ネギ蕎麦大盛りだね」など、さまざまな反響が寄せられている。
木村は、2023年3月に一般男性との結婚を発表。同年7月に第1子出産を報告した。