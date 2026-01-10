気象台は、午後7時16分に、暴風警報を浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町などに発表 10日19:16時点

西部、隠岐では、暴風に警戒してください。隠岐では、高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■浜田市

□暴風警報【発表】

11日明け方にかけて警戒

風向 南西

・陸上

最大風速 20m/s



■益田市

□暴風警報【発表】

11日明け方にかけて警戒

風向 南西

・陸上

最大風速 20m/s





■大田市□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s■江津市□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向 南西・陸上最大風速 20m/s■川本町□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向 南西最大風速 20m/s■美郷町□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向 南西最大風速 20m/s■邑南町□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向 南西最大風速 20m/s■津和野町□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向 南西最大風速 20m/s■吉賀町□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向 南西最大風速 20m/s■海士町□暴風警報11日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 20m/s・海上最大風速 25m/s□波浪警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■西ノ島町□暴風警報11日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 20m/s・海上最大風速 25m/s□波浪警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■知夫村□暴風警報11日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 20m/s・海上最大風速 25m/s□波浪警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m■隠岐の島町□暴風警報11日明け方にかけて警戒風向 西・陸上最大風速 20m/s・海上最大風速 25m/s□波浪警報11日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）予想最大波高 6m