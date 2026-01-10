【暴風警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町などに発表 10日19:16時点
気象台は、午後7時16分に、暴風警報を浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町に発表しました。
西部、隠岐では、暴風に警戒してください。隠岐では、高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■浜田市
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■益田市
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■江津市
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■川本町
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
■美郷町
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
■邑南町
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
■津和野町
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
■吉賀町
□暴風警報【発表】
11日明け方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 20m/s
■海士町
□暴風警報
11日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■西ノ島町
□暴風警報
11日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■知夫村
□暴風警報
11日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m
■隠岐の島町
□暴風警報
11日明け方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
（以後も警戒必要）
予想最大波高 6m