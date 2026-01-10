¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë·ã¥ì¥¢¡ª¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥È¥é¥¯¥¿¡¼Å¸¼¨¡¡1960Ç¯Âå¤Ë´õ¾¯À¸»º
¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó£²£°£²£¶¡×¡Ê£±£°Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë¤ËàÌÔµí¤Î¸¶ÅÀá¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤Ä¶¥ì¥¢¼Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¤é¤·¤¯³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤é¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤òÅêÆþ¡£¼íÌî±Ñ¹§¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£åÇÛ¿®ÍÑ¼ÖÎ¾¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¤Ç¡¢¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ê³ô¡Ë¥¦¥¤¥ó¥°¥ª¡¼¥È¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼ÉôÌç¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡¥È¥é¥¯¥¿¡¼¿¦¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥ë¥Ã¥Á¥ª¡¦¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬½é¤á¤ÆàÌÔµíá¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡£À¤³¦¤ÎÃ¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Îà¸¶ÅÀá¤¬¥ì¥¹¥È¥¢¤µ¤ì¤ÆÎáÏÂ¤ËÉü³è¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö£³£³£µ£²£Ò¡×¤Ï£±£¹£¶£±Ç¯¤«¤é£¶£¹Ç¯¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë£³µ¤Åû¡¢£²£±£¹£³£ã£ã¡¢£³£¹ÇÏÎÏ¡Ë¤Ï£·£¸£°ÂæÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£¸½Â¸¤¹¤ë´õ¾¯¥â¥Ç¥ë¤ò´°Á´¥ì¥¹¥È¥¢¤·¤¿¤â¤Î¡£ÎÐ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖÇÀ¹ÌÍÑ¾®·¿ÆÃ¼ì¼«Æ°¼Ö¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤êà¹çË¡Åª¤Ë¸øÆ»Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ì¥¹¥È¥¢ÈñÍÑ¤¬¸½¾õ»»½Ð¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²Á³Ê¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥ª¥Ö¥¸¥§¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¼ý½¸²È¤ä¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£