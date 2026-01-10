²»´îÂ¿½Ù»á¡¡½°±¡²ò»¶ÊóÆ»¤Ç½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¡ÖÁªµó¶è¤â¤Ê¤¤¡£À¯ÅÞ¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤¬£±£°Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶ÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï£¹Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£²£³Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢£²·îÃæ¤ËÁíÁªµó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£²»´îÂ¿»á¤Ï¡ÖºòÇ¯Ëö¤Ë²ò»¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â£¶·î¡¢¤â¤·¤¯¤Ï£²£¶Ç¯¤Ï¤Ê¤·¤Ç£²£·Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÄ¾Á°¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¸«Êý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤ÆËÁÆ¬²ò»¶¤È¤¤¤¦´ÑÂ¬µ¤µå¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢³Î¤¿¤ë¶Ú¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ²ò»¶¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁªµó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£±·î²ò»¶¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾¡¤Á¶Ú¡£¤«¤Ê¤êÌ¯¼ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ºòÇ¯¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤ò´Ý¤Î¤ß¤·¤Æ¡¢¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤âÉÛÀÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡££±·î¤Ë³°Í·¤ÎÆüÄø¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ãå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÌîÅÞ¤â¾ï¤ËÀï¾ì¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡£ÈùÁý¤«Çú¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÎ®¤ì¼¡Âè¡£¤¤¤ÞÀ¤ÏÀ¤ÎÎ®¤ì¤ò¿µ½Å¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤ä¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ï¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¤ä¤¢¤ë¤¤¤Ï¼þÊÕ¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£»þÅÀ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡£¾ïºßÀï¾ì¤ÇÁªµó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½Ð¤¿¤¤¡¢¹ñÀ¯¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢½Ð¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µîÇ¯¤â°ìºòÇ¯¤âÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢ÀèÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£¤É¤³¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤«Áªµó¶è¤â¤Ê¤¤¡£À¯ÅÞ¤Ë¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¤¤Ê¤¤¿Ô¤¯¤·¤Ç¡¢£²·î£±£µÆüÅê³«É¼¤Ç¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÊý¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËºÇÂç¸Â¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£