»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡ª¡¡µÌ¹áÎø¤Ïà£´´§á¤ÎÂçÌö¿Ê
¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅÃæ¤Îà¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµá¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó£²£°£²£¶¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç£±£°Æü¡¢¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡×¼õ¾Þ¼Ô¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ûÃÏ¤ß¤Î¤ê¡Ê£Ú£Å£Î£Ô£ó£÷£å£å£ô£é£å£ó¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È£²£°¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï»ûÃÏ¤ÎÂ¾¡¢°¤ÈæÎ±¤¢¤ó¤Ê¡Ê£×£é£î£Ç¡Ë¡¢µµß·°ÉºÚ¡Ê£Á£ó£ô£å£í£ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë¡¢µÌ¹áÎø¡Ê£Ä¡Ç£ó£ô£á£ô£é£ï£î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ë¡¢º¬´ß¤·¤ª¤ê¡Ê£Í£ï£ä£õ£ì£ï¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤Î£µ¿Í¡££²£°£²£´Ç¯ÅÙ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿åÀ¥¶×²»¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»ûÃÏ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Î½Ö´Ö¡¢¤«¤¬¤ß¹þ¤ó¤À»ûÃÏ¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÃ¯¤«¤ËÍê¤ß¤´¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Á°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÀ³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É»²Àï¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ²þ¿´¤·¡¢Ã»´ü¤Ç±É´§¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÑÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥ª¥×¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤Ï°¤ÈæÎ±¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¾Þ¡×¤ÏµÌ¹áÎø¤¬¼õ¾Þ¡£Â¾¤Î¾Þ¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¾Þ¡×¡áÁ°ÅÄÀ±Æà¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¾Þ¡×¡áµÌ¹áÎø¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ë¥¼¥ó¾Þ¡×¡á¹â·î²Ú¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¡×¡áµÌ¹áÎø¡¢º¬´ß¤·¤ª¤ê¡¢Ê¿ÌîÍ³²Â¡£±ÉÍÀ¾Þ¡á¹Ó°æ¤Ä¤«¤µ¡£
¡¡¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¤·¤¿µÌ¹áÎø¤Ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¾Þ¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥Ð¥ó¥Í¥Ã¥×¥ê¾Þ¡×¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¾Þ¡×¤È·×£´¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÌö¿Ê¡£Ê£¿ô¼õ¾Þ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤Î¾Þ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½µ¥×¥ì¾Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°¤ò²ò¶Ø¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¾Þ¤Ç£²·î¤«¤éÆ±¶É½Ð±é¡ÊÈÖÁÈ¤ÏÌ¤Äê¡Ë¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÄÞÀ×¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£