市川團十郎、長女・堀越麗禾との秘蔵ショット公開「親子の絆に感動」「あどけない笑顔が可愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/10】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が1月9日、自身のブログを更新。長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）との過去写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】市川團十郎、遊園地で撮影・長女とのレアショット
現在、東京・新橋演舞場で上演中の「初春大歌舞伎」で、子ども2人と「春興鏡獅子」を演じている團十郎。團十郎は「麗禾が産まれた日、私は鏡獅子を勤めていました。そして当日の押隈を持って麻央のいる病院へ行き、麗禾が産まれました」と2017年に亡くなった妻・小林麻央さんとの間に堀越が誕生した日のことを振り返った。そして、堀越はその話を知った上で現在「鏡獅子」の舞台に立っているとつづり、「麗禾の想いも受け止めて今日からまたリスタートします」と感慨深げに記した。ブログでは、幼少期の堀越の頭に團十郎が手を置いている写真をはじめ、遊園地らしき場所で堀越と一緒にアトラクションに乗っている写真などが公開されている。
この投稿に、ファンからは「親子の絆に感動」「あどけない笑顔が可愛らしい」「益々の成長が楽しみ」「感動」などと反響が寄せられている。團十郎は、麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
