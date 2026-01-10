FRUITS ZIPPERらカワラボ「TGCしずおか」大トリ飾る CUTIE STREETは剥離骨折・古澤里紗の分まで全力パフォーマンス【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）、CANDY TUNE（キャンディーチューン）、SWEET STEADY（スイートステディ）、CUTIE STREET（キュートストリート）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】カワラボステージでトリを務めたグループ
KAWAII LAB.のステージはCUTIE STREETの「かわいいだけじゃだめですか？」から幕開け。古澤里紗が剥離骨折により欠席となったが、7人で古澤の分まで全力のパフォーマンスを届けた。
続いてステージに登場したSWEET STEADYは「カワイイコレクション」を披露。フレッシュな歌とダンスで盛り上げた。
CANDY TUNEはTikTokでの再生数が40億回を突破している「倍倍FIGHT！」でステージを彩る。観客と一緒に掛け声をし、一体感を高めた。
ステージのラストを飾ったFRUITS ZIPPERは「はちゃめちゃわちゃライフ！」をパフォーマンス。歓声に包まれながら、同ステージのラストを飾った。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務めた。（modelpress編集部）
M1.かわいいだけじゃだめですか？（CUTIE STREET）
M2.カワイイコレクション（SWEET STEADY）
M3.倍倍FIGHT！（CANDY TUNE）
M4.はちゃめちゃわちゃライフ！（FRUITS ZIPPER）
◆KAWAII LAB.4組、各グループの魅力溢れるパフォーマンス
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
◆KAWAII LAB.セトリ
