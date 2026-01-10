小雪が語る子育て「娘の部活と同じスポーツを始めたんです」

1月10日よりスタートするドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系土曜夜9時〜）で生活情報誌「リクラ」でクールなデキる編集長・藤崎美玲を演じる小雪さん。

このドラマはファッション誌の編集者になりたくて出版社に入社したが、入社のタイミングでファッション誌が休刊、誌「リクラ」に配属された主人公の柴田一葉を上白石萌歌さん、“恋愛スペシャリスト”として一葉が取材をする北陵大学･生物学部准教授の椎堂司を生田斗真さんが演じる。

舞台が出版社の雑誌編集部ということで、このドラマに一部協力しているFRaUweb編集長の新町真弓は、実は2000年前半、FRaU本誌で小雪さんの連載を担当していた。そこでFRaUweb編集長が藤崎編集長演じる小雪さんにインタビュー。今回20年ぶりの再会ということで、仕事や子育て、食や健康などたっぷり話を聞いた。

第1回は、3児の母の小雪さんに「子育て」をテーマに聞く。

前編では小雪さんの育ち方にも話が及び、習い事もやらされるということはなく、「自分でリミットを作らずに、せっかくやるなら最後までやってみよう」という考え方をしていたと語った。幼いころから冷静な視点があった小雪さんは自身の子育てに悩んだことはないのだろうか。

出産して「人生にリミットがある」と気づいた

――小雪さんは小さいころから、自分でリミットを作らずに、せっかくやるなら最後までやってみようかなと考えて行動してきたとのこと。その考え方が、今の小雪さんを作っているんですね。

小雪：そう、だから大人になって体力が落ちてきて、初めて「リミットってあるんだな」と気づいたんですよ。

――いつぐらいに気づきましたか？

小雪：子どもを産んでからですね。

――それは当たり前ですよね。出産でホルモンバランスもすごく変わりますし。

小雪：そういう知識が全然なかったので、赤ちゃんがなかなか寝てくれなくて自分も睡眠不足になったり。「今日は1時間半しか寝てないけれど、20代のころはそんな日もあったし、大丈夫」というメンタルで乗り切りましたね。体力がなくなっているのにメンタルは強いから、心身がギリギリになるまで仕事をしていました。

「娘が入っている部活のスポーツを始めたんです」

――小雪さんが人生を決断する上で、一番悩んだことは何でしょうか？

小雪：いつでも悩みはありますけど、今ぐらいの年代になってようやく自分について考えるようになりましたね。自分は何が好きで、何が大切で、何をしたいか。やっぱり、子育てが中心だったこの10年は自分の好きなことを抑えてきたので、これからはもう少し自分主体で人生を決断していってもいいかなと思ってる。その手始めとして、最近娘が入っている部活のスポーツを始めたんです。

――何のスポーツか聞いてもいいですか？

小雪：卓球です。娘はあまり興味なさそうにやってますけど（笑）、私も習っているんです。

この間PTAの大会に出たんです

――小雪さん、すごいスマッシュ打ちそうですね。

小雪：それが打てないのよ（笑）。ピンポンしかやったことなくて。だけど、この間PTAの大会に出たんです。そしたらみんなびっくりしちゃって。「絶対顔には打ちません」って気を遣ってくれて、ずっとラリーになっちゃった。大会なのに（笑）。

――みんな、テレビ番組のドッキリだと思ったんじゃないですか？（笑）。「何で小雪さんが卓球の大会に!?」って。

小雪：私と同じグループに卓球部のコーチだった方とかもいて、すごいスマッシュを打つんです。本気のヤツ。回転をかけるカットドライブとか当たり前で。なのに「なぜ私はここにいるんだろう？」と。かなりのアウェイ感ですけど、やると決まったらやらなきゃいけないんで。でも、そんなこともおもしろいですよね。

反抗期の娘も試合を観に来てくれて

――おもしろいです（笑）。でも、挑戦し続けている親の楽しそうな姿を子どもに見せるのも大事ですよね。

小雪：結局決勝戦にまで進んでしまって、いま娘がすごい反抗期なんですけど、決勝を観に来てくれたんです。

――娘さんから何かアドバイスはありました？

小雪：「何でカットしないの？」「カットが足りないんだよ！」って言われました（編集部注：カット＝ボールを斜めに切るように打つことで下回転をかける技術のこと）。娘と共通の話題を作りたくて卓球を始めたということもあるので、できない姿を見せることがすごく大事だと思っています。そうじゃないと、「親って何でもできるんでしょ」「上からもの言って、何かムカつく」みたいになっちゃう。娘がやっているスポーツに母も挑戦して、全然ダメな姿って、ちょっと笑えるじゃないですか。

――めちゃくちゃ笑えますよ。

小雪：ずっとピンポンですよ。向こうも返してくださるので、30ラリーくらい続いちゃって終わらない（笑）。私、中学テニス部だったので、コートのライン内には意外と球が入るんです。

自分から生まれても、子どもは別の人格

――小雪さんのピンポン姿見たいです。今度動画撮っておいてください（笑）。他に、これから何か挑戦してみたいことはありますか？

小雪：うち子どもが3人もいるから、毎日のスケジュールはパズルを組み立てるような状態で。でも、今年はちょっと自分のために時間を作ることも大事だなと思っていて、あえてそうしようと思っています。自分の中での余白時間が、これからの自分を作っていくと思うので。具体的には、行ったことのない国に行ってみたいですね。知らない文化にも触れたいし。

――たとえば、どこの国ですか？

小雪：うちのマネージャーがメキシコ育ちで、メキシコにも行ってみたいです。

――おお、スペイン語ですね（編集部注：小雪さんはスペインに短期で暮らしていたことがある）。

小雪：はい。語学を学んだり、現地の料理を習ったりとか、いろいろやってみたいですね。どの年代になっても、「変わりたい」と思った時が変わり時なのだと思っています。それが大人になってから訪れる人もいれば、子どものころから蓄積出来る子もいるし。

――小雪さんの子育て話を伺っていると、お子さんに対して「こうしなさい」「ああしなさい」ということがまったくないですよね。

小雪：そう言いたくなる時もありますよ。でも、自分から生まれてきたとはいえ、子どもは違う人間じゃないですか。だから、「違う人間である」ということを認めてあげる第1号になってあげなきゃいけないのが親だから、それをがんばらないといけないなと。

――ほんとうにそう思います。子どもは別人格ですから。

小雪：だからその伸びしろを大事にしたいと思いますし、「この子はこういう子だから」って決めつけないように、親にも自分の心を鍛錬することが必要だと思いますね。

◇自分の夢を子どもに押し付けたり、自分のトロフィーのように感じて教育虐待に至る親も多い中、「別の人格だと最初に認める第一号になる」というのは、子どもの応援団第一号ということでもあるのではないか。そしてこれは、子育てのみならず、仕事にもつながるのではないだろうか。

ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』では、辛辣なこともはっきり言う敏腕編集長・藤崎美玲を演じる小雪さん。インタビュー第2回では、小雪さんにキャリアの話を聞いていく。上白石萌歌さん変じる主人公・柴田一葉が藤崎編集長の元でどのように育っていくのかも楽しみだ。

『パンダより恋が苦手な私たち』

人類は、地球で一番恋愛がヘタ？

主人公の柴田一葉（上白石萌歌）はファッション誌の編集をやりたくて出版社に入ったものの、入社時にファッション誌の廃刊が発表となり、生活情報誌「リクラ」で特にやりたいこともみつからずに仕事をし、5年付き合った彼と同棲をしている。そしてその「リクラ」もバリキャリの編集長・藤澤美玲（小雪）が着任早々、ピリピリとした雰囲気に……。先輩の企画で、一葉が子どものころから憧れていたモデル・灰沢アリア（シシドカフカ）の恋愛コラムを担当することになる。方向性に悩んだ一葉がたどりついた「恋愛のスペシャリスト」は、動物の恋愛にしか興味のない生物学者・椎堂司（生田斗真）だった。動物の求愛行動から恋や仕事の悩みに大きな気づきを与えるというユニークな視点のエンタメドラマが開幕。

日本テレビ系 毎週土曜よる9時放送

主演 上白石萌歌 生田斗真

脚本 根本ノンジ

原作 瀬那和章『パンダより恋が苦手な私たち』（講談社文庫）

音楽 MAYUKO

主題歌：生田斗真「スーパーロマンス」（Warner Music Japan）

演出 鈴木勇馬・松田健斗・苗代祐史

チーフプロデチュ―サー 松本京子

プロデュ―サー 藤森真実・白石香織（AX-ON）

小雪（こゆき）

1976年生まれ、神奈川県出身。「non-no」の専属モデルとしてデビューし、1998年ドラマ『恋はあせらず』で俳優活動を開始。映画『ラストサムライ』（2003）『ALWAYS三丁目の夕日』シリーズ（2005、2007、2012）『桜色の花が咲く』（2022）、ドラマ『アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜』（2001）『きみはペット』（2003）『全裸監督』（2019）『サンクチュアリ―聖域ー』（2023）『ブギウギ』（2023）『スカイキャッスル』（2024）『しあわせな結婚』（2025）など出演作多数。3児の母。

