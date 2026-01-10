東京・Spotify O-EASTで12月6日に行われた、ラストツアー「#2i2. LAST TOUR『Pages of You』」のファイナル公演「Pages of Us」をもって解散した#2i2の十味さんが、2026年1月13日発売の新グラビアムック『グラビアンエイジ』（KADOKAWA）のVOL.4の表紙と巻頭グラビアを飾ります。



【写真】ビキニ＆ランジェリーで麗しの美ボディ披露 十味さんデジタル写真集「キオクノカケラ」

あざとかわいさに加え大人の色香も兼ね備えるタレントの十味さん。冬の寒さを吹き飛ばす見ごたえ抜群のグラビアです。



裏表紙と巻中グラビアには、“大好きな曲、大好きな人、可愛い、カッコいい、みんなの大好きなものが詰まってる”のグループ名由来のもと、男性女性問わず幅広く愛されるグループを目指すアイドルグループ・Jams Collectionが登場。



さらに、未だ勢い止まらぬ事務所「ゼロイチファミリア」から小倉あずささんと貝賀琴莉さんのグラビアも掲載。雪景色よりもまぶしい、とびきりの瞬間を切り取ったグラビアをお届けします。