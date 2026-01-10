俳優の橋本愛さんの（29）の約13年半ぶりとなる2冊目の写真集『MOOD BOARD：』（税込み3520円、幻冬舎）が30歳の誕生日である2026年1月12日、リリースされます。本作は、橋本さんの20代ラスト写真集として、春夏秋冬の4つの季節をテーマに4人のフォトグラファーが撮影を担当するオムニバス構成となっています。



【写真】金髪になった橋本愛さん

2008年に芸能界デビューした橋本さんは、映画『告白』（2010年）や『桐島、部活やめるってよ』（2012年）、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』（2013年）など話題作で存在感を放ち、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主人公の妻役を好演。俳優として確固たる地位を築いてきた彼女が、節目となる30歳を前に“20代の集大成”を写真で表現します。



通常版の表紙には大塚三鈴氏の「春編」、裏表紙には増田彩来氏の「夏編」。Amazon限定版の表紙には横浪修氏の「冬編」、裏表紙にはFish Zhang氏の「秋編」の写真が採用されました。



2025年2月からスタートしたこの企画。「冬編」と称した最初の撮影では北海道の雪景色の中、ファンタジーがキーワード。写真集唯一の金髪で、幻想的なカットを多数掲載します。「春編」では洋館や静かな公園を舞台に温かみのある写真に。上品で清純な姿はもちろん、どこか可憐さも感じられるはずです。「夏編」では民家、商店街、海などが舞台。スイカ割りを楽しんだり、夜の海に飛び込んだり、より親近感を感じられるパートになっています。



30年間の人生を振り返る書き下ろしエッセイも収録。熊本で生まれ、12歳で芸能界に入り、数々の作品を経て歩んできた軌跡や、これまで言葉にできなかった日々を、丁寧に記しています。



【橋本愛さんプロフィール】

はしもと・あい 1996年1月12日、熊本県生まれ。2008年の芸能界デビュー後、映画『告白』や『桐島、部活やめるってよ』、NHK連続テレビ小説『あまちゃん』などに出演。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で主人公の妻役。