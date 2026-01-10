山形市できょう、新春恒例の「初市」が開かれ、縁起物などを求める人たちで賑わいました。

【写真を見る】新春恒例の山形市「初市」開かれる 縁起物を買い求める人で大賑わい



「いらっしゃいませ～」



初市は、江戸時代初期から続く伝統行事です。



会場には、商売繁盛を願う「蕪」や、長寿を願う「白ひげ」、五穀豊穣などを願った「初あめ」や「だんご木」など、伝統的な縁起物が並び、多くの人が買い求めていました。



親子は「いつも（初市が）平日なので、きょうは土曜日なのでやっと来られました。」親子はQ.今年やりたいことは？「公園で遊んだりする。」





訪れた人は「（だんご木を）神棚近くに飾ろうかなと思います。今年の目標は、また海外旅行に行きたいです。」中学生は「きょうはおばあちゃんの手伝いで。今年受験なので勉強を頑張りたい。」そして、一際賑わいを見せていたのが…大塚美咲アナウンサー「この行列！みなさん整理券を持って並んでいます。皆さんがお求めなのは、こちら。今年の干支、午の置物です。」白鷹町の伝統工芸、深山焼（みやまやき）は毎年初市で大人気の品です。





訪れた人は「いつも顔がかわいくて、いつも（顔が）違うので買ってます。今年は息子が結婚できればいいかなと思っています。」



会場は、賑やかな声と笑顔で溢れていました。