JR東日本新潟支社は、大雪や強風が見込まれるとして、1月11日（日）の一部の在来線について、計画運休を発表しています。



1月11日（日）

≪特急いなほ≫

【上り】

・いなほ 2号 酒田駅（ 5時27分発） ～新潟駅行き 全区間運休

・いなほ 4号 酒田駅（ 6時59分発） ～新潟駅行き 全区間運休

・いなほ14号 秋田駅（16時48分発） ～新潟駅行き 秋田駅～酒田駅間 区間運休

【下り】

・いなほ 7号 新潟駅（14時50分発） ～新潟駅行き 酒田駅～秋田駅間 区間運休





≪快速 海里≫【上り】・海里 酒田駅（15時52分発）～新潟駅行き 全区間運休【下り】・海里 新潟駅（10時11分発）～酒田駅行き 全区間運休≪羽越線≫府屋駅～鶴岡駅 始発から9時ごろまで、上下線で運転見合わせ≪越後線≫出雲崎駅～吉田駅 始発から10時ごろまで、上下線で運転見合わせ巻駅～新潟駅 上下線の一部列車が運休≪弥彦線≫吉田駅～東三条駅 始発から12時30分ごろまで、上下線で運転見合わせ≪飯山線≫戸狩野沢温泉駅～越後川口駅 16時ごろから最終列車まで、すべての列車の運転取りやめ≪只見線≫只見駅～小出駅 18時ごろから最終列車まで、すべての列車の運転を取りやめJRはそれ以外の路線についても遅れや運休が発生する可能性が高くなっているとして、今後の気象情報や列車の運行情報に注意するよう呼びかけています。