最強ポーカー女王がまさかの行動。なんでもありの芸能人ポーカー最強決定戦で“あまり見たことがない”リアクションを見せ、話題となっている。

【映像】最強ポーカー美女、あまりみたことが無い「説得シーン」

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。

話題のシーンでは、チップを減らし後がないかまいたち・濱家隆一がダイヤとハートの「A8」で手持ちチップを全ベット（オールイン）。続けてプロプレーヤーの岡本詩菜もダイヤの「10」とクラブの「9」で同様にオールイン。この勝負にさらに加わろうと目論むのが、ここまでチップ数でトップを走っていたさや香・新山だ。

スペードとクラブの「J」を引き当てた新山は、濱家と岡本をまとめて退場させられるチャンスに「どうしよう…行くか」「うわー」と悩みまくり。煮え切らない態度に警戒感を強めたのは岡本だ。

岡本は「ここが（濱家と岡本）2人ぶつかったら、どっちかがジリ貧になって、（新山は）待ってるだけで良くなる」と参戦しないメリットを説明するが、新山は「でも僕もちょっと気合見せようかな」と“男気参戦”を表明。新山のカードが公開されると岡本は思わず「つよっ」とぼやいていた。

なお勝負は案の定、新山が勝利し、濱家と岡本を予選テーブルから飛ばすことに成功している。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）