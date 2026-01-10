タレントの王林が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。ピタピタタイツ姿で際立つスタイル抜群な全身ショットに「異次元スタイル」「脚長すぎる…」など驚きの声が上がった。

【映像】圧倒的美脚を誇るピタピタタイツ姿の王林（全身姿も）

「Next Designer's STAGE」の「DOKKA vivid」ブロックに登場した王林は、まさにステージ名の通り“次世代”を感じさせるような、色とりどりで奇抜な衣装を身に纏ってステージを闊歩した。

異次元スタイルの王林

身長170センチのスタイル抜群な王林はランウェイを表情ひとつ変えずに闊歩。ピタピタタイツ姿で際立つスタイル抜群な全身ショットには、「異次元スタイル」「脚長すぎる…」「王林はスタイルよいな」「キレイな体」などの声が上がっていた。

王林は1998年4月8日生まれで、青森県弘前市出身。小学3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から『アルプスおとめ』・2013年に姉妹グループの『りんご娘』に7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。グループ卒業後はソロ活動に専念。ドラマやバラエティなど精力的に活動。また故郷、青森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いでいる。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）