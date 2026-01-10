俳優でモデルの青島心（26歳）が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。ステージ上で輝く“生美貌”に「まじで美しい…」「可愛すぎて辛くなる」などの反響が寄せられた。

【映像】透明感がエグい“26歳女優”の素肌（全身姿も）

2025年放送のTBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」など数々のドラマ、映画などに出演し、注目を集めている青島。静岡県出身の青島はこの日、静岡市の工芸美をテーマにしたファッションステージ「【SHIZUOKA HAND CRAFT ARTS STAGE】」に登場した。

オフショルの衣装からは青島の透明感あふれる素肌を確認することができ、その美しい姿にはファンから「まじで美しい…」「可愛すぎて辛くなる」などの声が寄せられた。

ステージが終わった後のトークコーナーで青島は「静岡市の魅力を伝えられるように頑張りました」と笑顔を見せると、イベントMCを務めたハリー杉山は「本当に心ちゃん美しいです」と力を込めていた。

1999年5月19日生まれの青島は2011年実施の「第7回東宝シンデレラオーディション」に応募したことがきっかけで東宝芸能に所属。特撮ドラマ「仮面ライダーギーツ」、TBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」など数々のドラマ、映画などに出演する。

「TGC しずおか 2026」のテーマは「Shining New Chapter」で、「ともに輝かせる、新たな物語のはじまり」をコンセプトに、SDGsを軸とした「私たち」が未来を創る共創のメッセージが込められている。様々なタレントがランウェイを歩いた他、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREETなどがライブパフォーマンスを行った。MCを務めるのはハリー杉山、竹内由恵フリーアナウンサー。

（SDGs推進 TGC しずおか 2026 / ABEMA SPECIALチャンネルより）