3連休初日…新年恒例の西宮神社「福男選び」では大逆転劇が　愛媛「十日えびすまつり」では名物“餅まき”

3連休初日の10日は全国的に風が強い1日でした。

そうした中で開かれた恒例の行事では、最後の最後にドラマが待っていました。

午前6時の開門とともに一斉に参道を走る人たち。

兵庫県の西宮神社で10日朝、新年恒例の「福男選び」が行われました。

先頭を走っていたのは黒っぽいウエアの男性です。

2位以下を引き離し本殿に入ろうとしたその時、まさかの転倒。

それでもすぐに立ち上がり、何とか三番福となりました。

一番福に輝いたのは、同志社大学4年の豊川哲平さん（22）でした。

実は豊川さんも…。

一番福・豊川哲平さん（22）：

最初こけて無理かなと。（Q. こけたの？）はい。痛くて諦めかけたんですけど。

開門した直後に転んで膝をけがしたといいますが、それでも諦めずに走り続けたといいます。

一方、先頭を走りながら最後に転んで三番福となった赤松大樹さん（22）は「3列目の端からスタートして、気付いたら1位になって。（Q. 1位にいたとき俺取ったと思った？）叫んだっす。曲がり角で『よっしゃ』と言ってたらこけちゃった」と話しました。

「十日えびすまつり」が開かれている愛媛県の大洲神社。

名物は大きなマダイが当たる「餅まき」です。

男女別に、“鯛”と書かれた餅を宮司が投げ入れると一目散に駆け寄る人々。

見事、餅を取った谷美津子さんは「びっくりしました。まさかと思いました。自分を含め家族の健康が一番」と話しました。

10日は関東などで晴れて気温が上がり、東京都心は3月中旬並みの気温になりました。

一方、江戸川区で最大瞬間風速23.3メートルを観測するなど強い風が吹きました。

そうした中、東京・立川市の河川敷では青空の下、「新春子ども凧（たこ）あげ大会」が開かれました。

高く上げていた女の子は「めっちゃうれしい。初めてこんなにあがった」と話しました。

揚げているのは、自分たちで絵を描いたオリジナルのたこ。

午（うま）年にちなんで、馬を描いたという子どももいました。

最後に、たこがよく揚がった子や上手に絵を描いた子が表彰されました。