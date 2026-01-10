歌手円広志（72）が10日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。ヒット曲「夢想花」の印税について明かした。

円はロックバンドのボーカルを務めていたが、その解散後の1978年（昭53）に発表した「夢想花」がヒットして大ブレーク。

しかしその後は、「半年後ぐらいに新曲の『愛しのキャリアガール』っていうのを出したんだけど、これはまだちょっと売れた。その次に『LOVE SONG』っていう歌を…。自分の歌を書いてん。それが俺の歌手生命を絶った歌やね」と苦笑した。

仕事もなく、酒やパチンコの日々を送っていた円は、妻にお金を出すように言ったところ「ない」と言われ、貯金が底をついたことを知った。

円が、先に貯金がいくら残っているか知らせるのが筋だとして「いきなり『ない』ってどういうことやねん」と怒ると、妻は「あんたのお金やから、私は何も言わなかった」と泣き出した。「泣いた顔を初めて見て、『東京、もうやめよう。もう無理。大阪へ帰ろう』って」と、これを機に東京から大阪へと戻ることを決意したという。

その後、円は島田紳助さんとの出会いをきっかけにバラエティー番組に活動の場を移して活躍。また、森昌子さんに提供した「越冬つばめ」のヒットなどもあり、作曲家としても知られることとなった。

その後の「夢想花」について、現在も印税が入っているかを聞かれると、「当たり前やん。（夢想花を使った）CM、ありますよ。聞いてたらCMで歌ってますわ。それとか他のアーティストが歌ったりとか。きょうも楽屋で、『新しいアーティストが歌うので許可いいですか』って。いろんな人が歌いはるねん」と、さまざまな歌手によるカバーでも人気があることに言及。

その際の印税について「どれぐらい？」との問いには、「7、800万円から1000万円の間ぐらいちゃうか」と打ち明けた。

これに、ナインティナイン岡村隆史（55）が「自分は歌ってないのに！？」とツッコミを入れると、円は「俺、歌いたいやん！ 発表の場がないやん！」と叫んで笑いを誘っていた。