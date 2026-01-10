あたらよ、TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』OPテーマ「ハク」配信決定！新アーティストビジュアルも公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月9日より放送スタートしたTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』のOPテーマ、あたらよの新曲「ハク」が1月14日に配信されることが発表された。

「ハク」は高難易度のゲームに挑む世界観を表現したアップナンバーで、アニメとマッチするスピード感溢れるアグレッシブなトラックをVo.ひとみの澄み渡った声で彩った楽曲となっている。

「ハク」の配信に合わせダウンロードキャンペーンの実施も発表された。楽曲をダウンロードした方から抽選であたらよサイン入りのTVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』ポスターもプレゼントとのことでぜひチェックしたい。

応募フォーム（1月14日〜）：

https://forms.gle/x3SW2gRmoR6po7y18

またあたらよは新アーティストビジュアルを公開。光と影のグラデーションが艶やかな世界観を作りながらどこか温もりも感じる、あたらよらしいビジュアルとなっている。

2026年を新しい心境で迎えていることが感じられ、今後の活動にも期待したい。

あたらよは2025年に海外9都市と日本5都市を回る自身2度目のアジアツアー『あたらよ「夢語り Yume-gatari」TOUR 2025』も開催し、ソールドアウト公演が続出。国内のみならず海外でも人気が止まらない勢いになっている。

●配信情報

あたらよ Digital Single

「ハク」

1月14日配信開始

配信リンクはこちら

https://asab.lnk.to/haku

＜プロフィール＞

あたらよ

「悲しみをたべて育つバンド。」

バンド名の「あたらよ」は、”明けるのが惜しいほど美しい夜”という意味の

可惜夜（あたらよ）から由来している。

2020年11月に Youtube に楽曲を投稿し始め活動を開始。

初のオリジナル曲「10月無口な君を忘れる」では、切なくエモーショナルな歌声と、都会的な空気感、共感を呼ぶ切ない歌詞の世界観が話題となる。

2021年3月にデジタルリリースを開始すると、瞬く間にLINE MUSIC・Spotify・TikTok・AWAでチャート首位獲得。活動開始から1年足らずでTHE FIRST TAKEに出演。

2021/10/4に初の7曲入りEP「夜明け前」をリリースし、2022/03/24に1stアルバム「極夜において月は語らず」をリリース。

2024年3月には、初のアジアツアー「Atarayo First Asia Tour 2024」は、追加公演を含む全6公演ソールドアウト。同年、9/11にはアルバム「朝露は木漏れ日に溶けて」をリリース。

そして、2025/10/8(水)アルバム「泡沫の夢は幻に」をリリース。

あたらよオフィシャルサイト

https://atarayo-jp.com