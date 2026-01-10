花澤香菜、TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』EDテーマ「Cipher Cipher」配信開始！ポルカドットスティングレイと共演するMVも公開に！
声優・花澤香菜のポルカドットスティングレイとのコラボレーションによる新曲「Cipher Cipher」（読み：サイファー サイファー）の先行配信が各音楽配信サイトで開始となった。「Cipher Cipher」は花澤自身が山城恋役を務める2026年1月より放送開始したTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』エンディングテーマ。中毒性の高いメロディーと鋭い音像で疾走する痛快なロックナンバーとなっている。
さらに、花澤香菜とポルカドットスティングレイのメンバーが共演するミュージックビデオも公開された。花澤香菜がホテルマンや犬を演じるシーンもあり、コミカルながらもテンポ感のあるクールな映像となっている。
2月に開催される花澤香菜とポルカドットスティングレイとのツーマンライブ『ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜』の東京公演（EX THEATER ROPPONGI）、大阪公演（GORILLA HALL OSAKA）のチケットも現在一般販売中である。ぜひ、この機会に会場に足を運んでいただきたい。
●配信情報
「Cipher Cipher」
配信リンクはこちら
https://lnk.to/CipherCipher
●リリース情報
『Cipher Cipher』
2026年2月18日発売
＜収録楽曲＞※全形態共通
1. Cipher Cipher
作詞・作曲：雫 編曲：ポルカドットスティングレイ
2. タイトル未定
3. Cipher Cipher（TV Size Ver.）
4. Cipher Cipher（Instrumental）
5.タイトル未定（Instrumental）
【通常盤（CD Only）】
品番：PCCG-02478
価格：￥1,500（税込）
【初回限定盤（CD+BD）】
品番：PCCG-02477
価格：￥2,200（税込）
＜Blu-ray＞
-「Cipher Cipher」MV
-「Cipher Cipher」MVメイキング
【きゃにめ限定盤（CD+BD+アクリルスタンド）】
品番：SCCG-00178
価格：￥4,950（税込）
封入特典
・アクリルスタンド
＜Blu-ray＞
-「Cipher Cipher」MV
-「Cipher Cipher」MVメイキング
●イベント情報
『ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜』
出演：花澤香菜 ポルカドットスティングレイ
大阪 2026年2月8日(日)
開場16:00 / 開演17:00
GORILLA HALL OSAKA
東京 2026年2月14日(土)
開場16:30 / 開演17:30
EX THEATER ROPPONGI
料金
大阪：スタンディング 9,900円(税込)+ドリンク代別途
東京：スタンディング 9,900円(税込)+ドリンク代別途、指定席 9,900円(税込)+ドリンク代別途
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※スタンディングエリアは、女性エリアを設置いたします。設置場所に関しては当日のご案内となります。
※車椅子をご利用のお客様は事前に「公演に関するお問い合わせ」までご連絡下さい。
ライブ特設ページはこちら
https://hanazawa-kana.com/live/20260208_polkana/
●作品情報
TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』
2026年1月放送開始
【スタッフ】
『魔都精兵のスレイブ』（少年ジャンプ＋連載中／ジャンプコミックス刊）
原作 タカヒロ
漫画 竹村洋平
監督 田村正文
シリーズ構成 中西やすひろ
脚本 中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太
キャラクターデザイン 中野圭哉
コンセプトコンポジット 郄津純平
美術監督 小原志野
色彩設計 鈴木咲絵
色彩設計補佐 椛谷麻衣
撮影監督 林 幸司
CGディレクター 田場隆将（サンジゲン）
編集 丹 彩子
音楽 KOHTA YAMAMOTO
音響監督 横田知加子
音響制作 ダックスプロダクション
アニメーション制作 パッショーネ × ハヤブサフィルム
【キャスト】
和倉優希 広瀬裕也
羽前京香 鬼頭明里
東 日万凛 宮本侑芽
駿河朱々 日野まり
大河村 寧 立花日菜
出雲天花 内田真礼
東 八千穂 稗田寧々
若狭サハラ 上田麗奈
山城 恋 花澤香菜
備前銀奈 吉田有里
和倉青羽 楠木ともり
銭函ココ 千本木彩花
湯野波音 日高里菜
紫黒 杜野まこ
雷煉 くじら
壌竜 生天目仁美
Ⓒタカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部
関連リンク
花澤香菜オフィシャルサイト
http://hanazawa-kana.com/
TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』公式サイト
https://mabotai.jp/