花澤香菜、TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』EDテーマ「Cipher Cipher」配信開始！ポルカドットスティングレイと共演するMVも公開に！

声優・花澤香菜のポルカドットスティングレイとのコラボレーションによる新曲「Cipher Cipher」（読み：サイファー サイファー）の先行配信が各音楽配信サイトで開始となった。「Cipher Cipher」は花澤自身が山城恋役を務める2026年1月より放送開始したTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』エンディングテーマ。中毒性の高いメロディーと鋭い音像で疾走する痛快なロックナンバーとなっている。

さらに、花澤香菜とポルカドットスティングレイのメンバーが共演するミュージックビデオも公開された。花澤香菜がホテルマンや犬を演じるシーンもあり、コミカルながらもテンポ感のあるクールな映像となっている。

2月に開催される花澤香菜とポルカドットスティングレイとのツーマンライブ『ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜』の東京公演（EX THEATER ROPPONGI）、大阪公演（GORILLA HALL OSAKA）のチケットも現在一般販売中である。ぜひ、この機会に会場に足を運んでいただきたい。

●配信情報
「Cipher Cipher」
配信リンクはこちら
https://lnk.to/CipherCipher

●リリース情報
『Cipher Cipher』
2026年2月18日発売

＜収録楽曲＞※全形態共通
1. Cipher Cipher
作詞・作曲：雫　編曲：ポルカドットスティングレイ
2. タイトル未定
3. Cipher Cipher（TV Size Ver.）
4. Cipher Cipher（Instrumental）
5.タイトル未定（Instrumental）

【通常盤（CD Only）】

品番：PCCG-02478
価格：￥1,500（税込）

【初回限定盤（CD+BD）】

品番：PCCG-02477
価格：￥2,200（税込）

＜Blu-ray＞
-「Cipher Cipher」MV
-「Cipher Cipher」MVメイキング

【きゃにめ限定盤（CD+BD+アクリルスタンド）】

品番：SCCG-00178
価格：￥4,950（税込）
封入特典
・アクリルスタンド

＜Blu-ray＞
-「Cipher Cipher」MV
-「Cipher Cipher」MVメイキング

●イベント情報
『ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜』
出演：花澤香菜　ポルカドットスティングレイ
大阪　2026年2月8日(日)
開場16:00 / 開演17:00
GORILLA HALL OSAKA

東京　2026年2月14日(土)
開場16:30 / 開演17:30
EX THEATER ROPPONGI

料金
大阪：スタンディング　9,900円(税込)+ドリンク代別途
東京：スタンディング　9,900円(税込)+ドリンク代別途、指定席　9,900円(税込)+ドリンク代別途
※未就学児童入場不可
※営利目的の転売禁止
※スタンディングエリアは、女性エリアを設置いたします。設置場所に関しては当日のご案内となります。
※車椅子をご利用のお客様は事前に「公演に関するお問い合わせ」までご連絡下さい。

ライブ特設ページはこちら
https://hanazawa-kana.com/live/20260208_polkana/

●作品情報
TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』
2026年1月放送開始

【スタッフ】
『魔都精兵のスレイブ』（少年ジャンプ＋連載中／ジャンプコミックス刊）
原作　タカヒロ
漫画　竹村洋平
監督　田村正文
シリーズ構成　中西やすひろ
脚本　中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太
キャラクターデザイン　中野圭哉
コンセプトコンポジット　郄津純平
美術監督　小原志野
色彩設計　鈴木咲絵
色彩設計補佐　椛谷麻衣
撮影監督　林 幸司
CGディレクター　田場隆将（サンジゲン）
編集　丹 彩子
音楽　KOHTA YAMAMOTO
音響監督　横田知加子
音響制作　ダックスプロダクション
アニメーション制作　パッショーネ × ハヤブサフィルム

【キャスト】
和倉優希　広瀬裕也
羽前京香　鬼頭明里
東 日万凛　宮本侑芽
駿河朱々　日野まり
大河村 寧　立花日菜
出雲天花　内田真礼
東 八千穂　稗田寧々
若狭サハラ　上田麗奈
山城 恋　花澤香菜
備前銀奈　吉田有里
和倉青羽　楠木ともり
銭函ココ　千本木彩花
湯野波音　日高里菜
紫黒　杜野まこ
雷煉　くじら
壌竜　生天目仁美

Ⓒタカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部

