花澤香菜、TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』EDテーマ「Cipher Cipher」配信開始！ポルカドットスティングレイと共演するMVも公開に！

声優・花澤香菜のポルカドットスティングレイとのコラボレーションによる新曲「Cipher Cipher」（読み：サイファー サイファー）の先行配信が各音楽配信サイトで開始となった。「Cipher Cipher」は花澤自身が山城恋役を務める2026年1月より放送開始したTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』エンディングテーマ。中毒性の高いメロディーと鋭い音像で疾走する痛快なロックナンバーとなっている。

さらに、花澤香菜とポルカドットスティングレイのメンバーが共演するミュージックビデオも公開された。花澤香菜がホテルマンや犬を演じるシーンもあり、コミカルながらもテンポ感のあるクールな映像となっている。

2月に開催される花澤香菜とポルカドットスティングレイとのツーマンライブ『ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜』の東京公演（EX THEATER ROPPONGI）、大阪公演（GORILLA HALL OSAKA）のチケットも現在一般販売中である。ぜひ、この機会に会場に足を運んでいただきたい。

●配信情報

「Cipher Cipher」

配信リンクはこちら

https://lnk.to/CipherCipher

●リリース情報

『Cipher Cipher』

2026年2月18日発売

＜収録楽曲＞※全形態共通

1. Cipher Cipher

作詞・作曲：雫 編曲：ポルカドットスティングレイ

2. タイトル未定

3. Cipher Cipher（TV Size Ver.）

4. Cipher Cipher（Instrumental）

5.タイトル未定（Instrumental）

【通常盤（CD Only）】



品番：PCCG-02478

価格：￥1,500（税込）

【初回限定盤（CD+BD）】



品番：PCCG-02477

価格：￥2,200（税込）

＜Blu-ray＞

-「Cipher Cipher」MV

-「Cipher Cipher」MVメイキング

【きゃにめ限定盤（CD+BD+アクリルスタンド）】



品番：SCCG-00178

価格：￥4,950（税込）

封入特典

・アクリルスタンド

＜Blu-ray＞

-「Cipher Cipher」MV

-「Cipher Cipher」MVメイキング

●イベント情報

『ポル香菜合戦〜ポルカと香菜の対戦ありがとね〜』

出演：花澤香菜 ポルカドットスティングレイ

大阪 2026年2月8日(日)

開場16:00 / 開演17:00

GORILLA HALL OSAKA

東京 2026年2月14日(土)

開場16:30 / 開演17:30

EX THEATER ROPPONGI

料金

大阪：スタンディング 9,900円(税込)+ドリンク代別途

東京：スタンディング 9,900円(税込)+ドリンク代別途、指定席 9,900円(税込)+ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※営利目的の転売禁止

※スタンディングエリアは、女性エリアを設置いたします。設置場所に関しては当日のご案内となります。

※車椅子をご利用のお客様は事前に「公演に関するお問い合わせ」までご連絡下さい。

ライブ特設ページはこちら

https://hanazawa-kana.com/live/20260208_polkana/

●作品情報

TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』

2026年1月放送開始

【スタッフ】

『魔都精兵のスレイブ』（少年ジャンプ＋連載中／ジャンプコミックス刊）

原作 タカヒロ

漫画 竹村洋平

監督 田村正文

シリーズ構成 中西やすひろ

脚本 中西やすひろ、江嵜大兄、長瀬貴弘、加納京太

キャラクターデザイン 中野圭哉

コンセプトコンポジット 郄津純平

美術監督 小原志野

色彩設計 鈴木咲絵

色彩設計補佐 椛谷麻衣

撮影監督 林 幸司

CGディレクター 田場隆将（サンジゲン）

編集 丹 彩子

音楽 KOHTA YAMAMOTO

音響監督 横田知加子

音響制作 ダックスプロダクション

アニメーション制作 パッショーネ × ハヤブサフィルム

【キャスト】

和倉優希 広瀬裕也

羽前京香 鬼頭明里

東 日万凛 宮本侑芽

駿河朱々 日野まり

大河村 寧 立花日菜

出雲天花 内田真礼

東 八千穂 稗田寧々

若狭サハラ 上田麗奈

山城 恋 花澤香菜

備前銀奈 吉田有里

和倉青羽 楠木ともり

銭函ココ 千本木彩花

湯野波音 日高里菜

紫黒 杜野まこ

雷煉 くじら

壌竜 生天目仁美

Ⓒタカヒロ・竹村洋平／集英社・魔防隊第2広報部

