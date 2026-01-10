在宅ケアで気をつけたい、訪問看護における感染対策の基本とは【訪問看護のアイデア帖】

在宅環境への対応「感染対策」

病院とは異なる在宅環境でのケアは、感染対策においても独特の視点が必要です。在宅ならではの注意点や病院との違いを明確にしながら、訪問看護における感染対策の基本を学びましょう。

病院のようにはできない環境のコントロール

病院では清潔・不潔区域が明確で、医療者が環境を管理できます。しかし、在宅では状況が大きく異なります。在宅ならではの感染対策の難しさを感じるポイントは次の通りです。

生活空間がケアの場

療養者の日常空間でケアを行います。間取り、水回り、ペットの有無など、さまざまな環境要因が影響します。

清潔・不潔の境界があいまい

病院のような明確なゾーニングは不可能です。常にどこまでを清潔に保つか意識し、汚染拡大を防ぐ工夫が必要です。

物品管理の難しさ

滅菌設備などはなく、持ち込む物品や持ち出す物品の管理、使用後の処理方法を工夫しなければなりません。

家族の理解と協力

家族も感染対策の対象です。適切な情報提供と、協力を促すコミュニケーションが非常に重要になります。

訪問看護における感染対策の基本

病院と同じく、最も重要なのは「標準予防策（スタンダード・プリコーション）」です。すべての人の血液、体液、分泌物、排泄物、損傷のある皮膚、粘膜は感染性があるものとして扱います。

手指衛生

在宅だからこそ、徹底が難しい場合もありますが、手指衛生が最も重要です。

【訪問前・訪問後】 必ず石けんと流水で手洗いを行うか、アルコール手指消毒薬を使用します。 【ケアの前後】 療養者に触れる前、体液などに触れる可能性があるケアの後には、その都度手指消毒を行います。

【手袋着用前後】 手袋を着用する前と外した後も必ず行います 【備品】 療養者宅に石けんと清潔なタオルがあるか事前に確認し、なければ用意してもらうようにしましょう。アルコール手指消毒薬を必ず携行し、使用します。

memo「コミュニケーションから得た知見」

療養者や家族とのコミュニケーションは、貴重な情報源です。

少し風邪っぽいかなと思っていた療養者の家族から、ふとした会話の中で「デイサービスでコロナやインフルエンザが流行っている」という情報を得たこともありました。この情報提供がなければ、風邪と思って特別な検査はしないところでした。

糖尿病の療養者の急に数値が悪くなったので、なぜだろうと思っていると、家族が「庭で採れる季節の果物をよく食べている」と話してくれたこともあります。ふとした会話の中に、訪問時だけでは分からない、日々の療養者の情報が隠れていることもあります。

