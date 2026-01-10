◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）

ＪＲＡから前売り最終オッズが１０日、発表された。

単勝の１番人気は今回と同じ中山マイル戦で新馬勝ちした（１２）ギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）が３・６倍の支持を集めた。

２番人気には東京で勝ち上がり、中山は初となる（２）ピエドゥラパン（牝３歳、美浦・千葉直人厩舎、父エピファネイア）が４・４倍。メンバートップクラスの末脚の持ち主（９）サンアントワーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ドレフォン）が７・１倍で続き、単勝１０倍以下はこの３頭だった。

馬連の１番人気は（２）―（１２）の８・０倍で１０倍以下はこの組みあわせのみ。（２）―（９）の１２・２倍、（９）―（１２）の１２・９倍。（２）―（７）が１９・７倍、（２）―（１５）が２４・８倍で続き、馬連は（２）ピエドゥラパンが中心に売れている印象だ。３連単は（１２）―（２）―（９）の５９・２倍で１００倍以下は（９）―（２）―（１２）の９９・１倍までの５通りとなっている。