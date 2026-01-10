¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û¼¯Åç³Ø±à¡¡¥¿¥¤¿Í¼é¸î¿À¤¬´°Éõ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ç¼é¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¡×
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¡¡¼¯Åç³Ø±à1¡½0Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ê2026Ç¯1·î10Æü¡¡MUFG¹ñÎ©¡Ë
¡¡½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤ÏU¡½17¥¿¥¤ÂåÉ½¤ÎÎ±³ØÀ¸GK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡Ê2Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤ò1¡½0¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤ÏFWÆü¹â¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡¢3Ç¯¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¥¿¥¤¤ÎÂç²ñ6ÅÀÌÜ¤Ç1¡½1¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¡¢PKÀï¤ò9¡½8¤ÇÀ©¤·¤ÆÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¤Î2´§¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¤È¤â¤ËÁÏÉô½é¤á¤Æ¿Ê½Ð¤¹¤ë·è¾¡¤Ï¡¢12Æü¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤éMUFG¹ñÎ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤ò½é¤Î·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë93¤Î¥¿¥¤¿ÍÎ±³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£3·î¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç0¡½3¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿Î®ÄÌ·ÐÂçÇð¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¡£GK¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤¬Á°È¾22Ê¬¤Ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤É13ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£¾¡Íø¸å¡¢Êì¹ñ¤«¤é±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿²ÈÂ²¤Ë²ñ¤¦¤ÈÎÞÁ£¤¬Êø²õ¡£ÌÔÊÙ¶¯Ãæ¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ç¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÎ©¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Æ¤ÆºÇ¹â¤Ã¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤Î¶¯¹ë¥à¥¢¥ó¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿20Ç¯¤ËMUFG¹ñÎ©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤òTV´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¹ñÎ©¤ËÆ´¤ì¤ÆÆüËÜ¤Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¹¥¤¤ÎÉã¤¬¶¯¹ë¹»¤ÇÎ±³ØÀ¸À©ÅÙ¤âÀ°¤¦¼¯Åç³Ø±à¤Î¾ðÊó¤òSNS¤ÇÃÎ¤ê¡¢Î±³Ø¤¬¼Â¸½¡£ÅÐÏ¿¤Î´Ø·¸¤Ç¸ø¼°Àï¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ïºò²Æ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£½à·è¾¡¤ÎÁ°Æü¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¥¿¥¤¸ì¤Ç¡Ö¾¡Íø¡×¡ÖÍ¥¾¡¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÆó¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÃç´Ö¤ËÅÁ¤¨¤Æ»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë´ØÀ¾½Ð¿È¼Ô¤ÎÂ¿¤¤±Æ¶Á¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤¬º®¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢´°àú¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤ÏÊì¹ñ¤Ç¤âÃæ·Ñ¤µ¤ì¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥¿¥¤ÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÏ¤¤¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÁíÂÎÇÆ¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡£2Ç¯À¸¼é¸î¿À¤Ï¡Ö·è¾¡¤â»à¤Ìµ¤¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤¿¡£Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó¥´¡¼¥ë¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤ë¡£