タレント・コロッケと、俳優・松平健が１０日、東京・明治座で「松平健×コロッケ４５周年特別公演」（２５日まで）の初日を迎えた。

２人での舞台共演は何度もある中、コロッケは「僕と松平健さんって普通に考えたらつながりはないと思う」と改めて語り、「僕も松平さんのモノマネやるわけでもないし、松平健さんもモノマネ番組にでるってこともないし異質な組み合わせ」と苦笑い。それでも、そんなコラボだからこそ舞台では「新しい形が見えてるのがありがたい」と自信を込めた。

また松平のモノマネを披露する予定はないのかを問われると「今のところは未定」とニヤリ。これまでの共演経験からいくつかの特徴はつかんでいるという一方で「松平さんとこうやって一緒にお仕事をやらせていただいてる間は、やらないと思います」とし「私はご本人から離れたらやる人なので」とモノマネのモットーを明かしていた。

コロッケは昨年デビュー４５周年を迎えた。今年の抱負を問われると「人のヒット曲で生きてきてますから、そういう意味では皆さまに本当にあやかってここまで来させていただいたって気持ちの方が強いので、本当に申し訳ないですっていう人生が余計に何年か伸びる」と語った。モノマネをこれからも続けていく上で「なるべくご本人に会わない努力を、特に野口五郎さんに合わない努力を」と語った。