「チェックアウトが名残惜しい...」富士山が見える温泉宿トップ3！冬景色も最高

四季折々でさまざまな表情を見せる"富士山"。雄大な富士山を、部屋でゆっくり眺めることができたら贅沢ですよね。

楽天グループが運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は2025年11月21日、「楽天トラベル 富士山の眺望を楽しめる人気の温泉宿ランキング」を発表しました。トップ3の宿を紹介していきます。

冬はイルミネーションも圧巻

楽天トラベルは、部屋から富士山を望める客室を有するレジャーカテゴリの温泉宿を対象に、2024年10月1日〜2025年9月30日の宿泊実績を集計し、ランキングを作成しました。

その3位から1位を紹介します。なお、天候などにより、富士山が見られないこともあります。

3位「天然温泉 富士松の湯 富士松園ホテル」（山梨県）

山中湖の湖畔に位置し、すべての客室から富士山か山中湖のいずれかの眺望を楽しめる宿泊施設です。

敷地内には日本庭園が広がり、富士山と庭園の景色を眺めながら庭園散策を楽しむことができます。和室から洋室まで様々なタイプの「富士山ビュー」の客室を提供しています。スイートルームでは客室風呂からも富士山を見られますよ。

大浴場の露天風呂からも富士山が見え、季節や時間帯によって表情を変える風景を楽しむことができます。温泉の浴槽内に富士溶岩石を一面に敷きつめているのも特徴です。

2位「御殿場高原 時之栖（ときのすみか）」（静岡県）

約10万坪の広大な敷地内にレストラン、温泉、アクティビティ施設などを有する施設です。

敷地内の露天風呂や一部の客室などから富士山を望むことができます。年間を通じて様々なイベントを開催しており、冬期に行う大規模イルミネーション「時之栖イルミネーション」は、光り輝く幻想的な世界と、背景にそびえる富士山を一度に楽しめる点も人気を集めています。

グランピングを楽しめる客室からは、夏の晴天時には雪解けした富士山の幻想的な姿も楽しめます。

「富士山眺望が最高！子連れに優しい宿」

1位「富士河口湖温泉 富士山の見える温泉旅館 大池ホテル」（山梨県）

「楽天トラベルアワード Hotel ＆ Ryokan of the Year」を3年連続で受賞している温泉旅館で、総合的に高く評価されています。

客室（一部を除く）や大浴場、屋上の展望スペースから富士山を見ることができます。

2021年にスイートルームとデラックスルームを新設しており、ジャグジー付き露天風呂やバーカウンターのあるリビングや、客室内のどこからでも富士山を見やすいよう配慮された部屋から、富士山の眺望を贅沢に楽しめます。

大浴場では、眼前に広がる富士山と温泉を満喫しながら旅の疲れを癒すことができます。

宿泊者からは「富士山眺望が最高！子連れに優しい宿」「浴場から富士山が見えたのも感動！」「ウェルカムサービスが充実していたのも嬉しかったです」「チェックアウトの際には名残惜しい感覚を持っているようなホテル」など、満足したとの声が続出しています。

ちなみに、4位と5位には以下の施設がランクインしています。

4位「ザ グラン リゾート プリンセス富士河口湖」（山梨県）

全室、富士山を見渡すことができるのが特徴です。温泉からも眺めることができます。

5位「伊豆長岡温泉 ニュー八景園」（静岡県）

ほぼすべての部屋から富士山を眺めることができます。高台にあるニュー八景園の天空露天風呂から見渡す景色は格別です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）