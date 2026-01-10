群雄割拠の女子戦線で、今年ブレイクするスター候補に浮上している新人女子レスラーに注目。歯が折れても“脱ぎ”パフォーマンスで気合の雄叫びがファンの心を掴んでいる。

【映像】気合い入りまくりの“脱ぎ”パフォーマンス

WWEの育成ブランドNXTで、新人としては異例のペースで存在感を高めているケンダル・グレイが注目を集めている。アメリカのスポーツ専門誌『Sports Illustrated』では「今見るべき女子レスラーの筆頭」としてピックアップ。2025年12月の『NXT Deadline』で、女子タイトルの次期挑戦者を決める5ウェイ戦「ウーマンズ・アイアン・サバイバー・チャレンジ」を制し、NXT女子王座挑戦権を獲得。1月6日（日本時間7日）のタイトル戦ではジェイシー・ジェインに挑んだが、ヒール王者のセコンドの介入により敗北した。

だが、この一戦では膝蹴りで歯を折るほどの激しい攻防を繰り広げつつ、気合の雄叫びとともにレスラーの象徴ともいえるシングレットの肩ひもを下ろすパフォーマンスで己を鼓舞。この熱い所作が、ファンの間で彼女を2026年のブレイク候補として一層印象付ける結果となった。

ケンダルはアマチュアレスリングで、大学時代にNAIAチャンピオンを3度獲得したレスリング・エリートである。WWEの育成選手として2023年に契約し、2024年にデビュー。すでにEvolve女子王者であり、前述の“アイアン・サバイバー”制覇からタイトル戦線へ――育成選手の同期のなかでは最速クラスのスピードで、NXT女子部門のネクストブレイク候補上位に名を連ねている。

ファンからもケンダルの潜在力への期待は高まっており「2026年は君の年になる」「がんばれケンダル、このタイトルは君のものだ」や「本物のグラップリングを見せて欲しい」「2冠王はもうすぐ」と、Evolve王座に加えNXT王座獲得を予測する声も相次いでいる。ジョーディン・グレースの『SmackDown』参戦が先週発表され、ソル・ルカ、ザリアなどの登場の噂が絶えない現在の女子戦線だが、トップコンテンダーが昇格すると次々と“濃い女たち”が出てくるのが、今のNXTの充実度の証だ。今年前半のNXTでの活躍次第では、メインロースター昇格の可能性も指摘されている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved