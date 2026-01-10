【GDA】BOYNEXTDOOR、授賞式で“電撃発表” コメント用マイクで“生歌”も
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが10日、台湾・台北ドームで開催したK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』に出演。2026年に初のフルアルバムをリリースすることをサプライズ発表した。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
BOYNEXTDOORは「IF I SAY I LOVE YOU」で「BEST DIGITAL SONG」を受賞。ジェヒョンは、紹介用にBGMとして流れた音源に合わせ、コメント用マイクで“生歌”を披露し、沸かせる場面も。続けて「受賞したら皆さんにお伝えしたいコメントがありました」と切り出し、中国語でメッセージを披露。「2026年にファンの皆さんにプレゼントとして初のフルアルバムを準備しています」とサプライズ発表した。
『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベント。1年間、多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されている。最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いている。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。
【写真】カワイイ…！ジェリーを撫でるRIWOO＆WOONHAK
BOYNEXTDOORは「IF I SAY I LOVE YOU」で「BEST DIGITAL SONG」を受賞。ジェヒョンは、紹介用にBGMとして流れた音源に合わせ、コメント用マイクで“生歌”を披露し、沸かせる場面も。続けて「受賞したら皆さんにお伝えしたいコメントがありました」と切り出し、中国語でメッセージを披露。「2026年にファンの皆さんにプレゼントとして初のフルアルバムを準備しています」とサプライズ発表した。
日本では、ABEMAで日韓同時・国内独占無料生中継され、見逃し配信もある。