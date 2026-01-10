Photo: 山田洋路

この記事は2025年7月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

通知、通知、また通知。スマートウォッチって便利だけど、時間を確認するたびにSNSもメールも一緒に飛び込んでくるのはちょっと疲れませんか？

でも、腕時計を完全に手放すのもなんだか寂しいんですよね。そんな自分にピタッとはまったのが、「TIME RED WATCH」。

1980年代のLEDウォッチを現代的に再解釈したこのプロダクトを簡単に言い表すなら、 “ただの時計なのにちょっと嬉しくなる”やつ。レトロなのに新しい、シンプルなのに話題性抜群な腕時計の使用感を、ここに記したいと思います。

マットな質感で大人な雰囲気

Photo: 山田洋路

今回試したブラックメタルモデル（本体カラーはブラックとホワイト、ストラップはメタルベルトとラバーベルトの計4タイプを展開）は、マットな質感でツヤを抑えた大人な雰囲気。表面仕上げも丁寧で、見た目も安っぽくない。

Photo: 山田洋路

見た目は落ち着きつつも、ふとした瞬間に光を拾って表情を変えます。着け心地は“存在を忘れる”系で、見た目より軽く圧迫感はほとんどありません。所有欲という言葉がここでは妙にしっくりきます。

SF的レトロっぽさもありつつ、機能性も担保

Photo: 山田洋路

「TIME RED WATCH」はLEDの数字が文字盤にふっと浮かび上がり、その瞬間に心がふわっと踊ります。まさにSF映画『ブレードランナー』に登場していてもおかしくないレトロな輝き。

しかも実用性もバッチリで、暗い部屋では明度を下げ日中の屋外では明るくするといった具合に、LEDの明るさを5段階調整できるのがありがたいです。

Photo: 山田洋路

さらに、数字がスッと流れるアニメーションは自分好みに切り替えられて、時間確認をちょっとした“体験”に変えてくれます。派手すぎない演出がうまいですね。

四隅にあるバックライトのON・OFFも設定でき、夜の高速道路で見かけた赤いテールランプのような静かな存在感が雰囲気たっぷりです。

フル充電で1ヶ月。バッテリー切れのストレスが減りそう

Photo: 山田洋路

スマートウォッチでは充電が当然の義務。でも「TIME RED WATCH」はそのルーティンから解放してくれます。

「あれ、充電いつしたっけ？」となるくらいバッテリーが持ち（公称値としては、フル充電で約1カ月稼働）、シンプルな機能に特化した省電力設計の恩恵がここにあります。出張や旅先でケーブルを忘れて不安になることがないのは嬉しいです。

ガジェット×レトロ好きには超オススメ

Photo: 山田洋路

「TIME RED WATCH」は、こんな人には特に刺さるかも。

・ガジェット好き×レトロ好き ・・・ 1980年代の空気感に“懐かしい未来”を感じさせる。 ・アクセサリーとしての時計が好きな人 ・・・ 画一的なスマートウォッチに飽きたら、この異物感が逆に光る。 ・通知に疲れた人 ・・・「もう、時計は時計でいい」と思い始めた人にピッタリ。

逆に、スマート機能重視の人や視認性に敏感な人には不向きかもしれません。

Photo: 山田洋路

見た目に惹かれ、LEDでワクワクし、手首に乗せて満足する。「TIME RED WATCH」は毎日の生活に、ほんのちょっとの高揚感をくれるガジェットです。

実際に使ってみて、通知のない時間が案外心地いいのを再確認しましたし、通知まみれの生活にちょっと疲れてきたら、こういう選択肢もありかもしれません。

ピンときた方、詳細を以下よりチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY